Почему Франция выбрала Макрона: объясняют французы

Избрание президентом Эмманюэля Макрона стало для одних французов выбором перемен, для других - сознательным выбором меньшего из зол

Корреспондент LIGA.net провел четыре дня в Париже на выборах президента Франции. В штабе Макрона аккредитовался без проблем, а вот штаб Марин Ле Пен так и не ответил на многочисленные запросы редакции, в том числе непосредственно пресс-секретарю Национального Фронта Алексу Фредериксену. Почему французы поддержали Макрона и не поддержали Ле Пен - в специальном репортаже.

Ликование сторонников



Несмотря на то, что победу Макрона на выборах с большим отрывом сулили все без исключения опросы, среди нескольких тысяч сторонников лидера движения Вперед!, собравшихся в воскресенье на площади Каррузель во дворе Лувра, царило легкое волнение. Все ожидали, какой результат будет у соперницы Макрона - Марин Ле Пен, и если бы она набрала свыше 40%, это было ложкой дегтя в бочке меда. Однако победа Макрона - почти 66% - была убедительной, и его сторонники встретили эту новость бурей восторга.









Фото: ЕРА

Многие из собравшихся держали в руках флаги Франции, ближе к сцене виднелись флаги Евросоюза и сирийской оппозиции. Скромность празднования могла удивить любого выходца из Украины, где привыкли к дорогостоящим концертам во время избирательных кампаний, - на сцене выступили всего пару исполнителей, а затем диджеи разогревали публику известными хитами. Сторонники Макрона танцевали, а когда наступала тишина, либо слушали выступления соратников Макрона, либо исполняли Марсельезу. Особую радость проявляла группа иммигрантов из Магриба, для которых избрание Ле Пен означало бы утрату работы и права на проживание в стране.

В этой пестрой толпе явно чувствовалось, что миграционное происхождение, цвет кожи или религия не играет для этих людей никакого значения, куда большую роль играет личный успех и трудолюбие. Молодые и успешные - именно так можно охарактеризовать и команду Макрона, и ядро его сторонников.





Франсис

Собравшиеся на площади охотно рассказывали журналистам, почему сделали свой выбор в пользу победившего кандидата.

"Я голосовал за Макрона, потому что он предложил обоснованную и надежную программу. Он не сулил золотые горы. В текущей экономической ситуации мы нуждаемся в президенте, у которого ясное видение будущего. Это не тот случай, когда Олланд в 2012 году пришел к власти с одними лозунгами, а затем делал то, чего не обещал. Макрон - надежный и здравомыслящий человек, поэтому я и голосовал за него. Я не поддерживаю Ле Пен, потому что я люблю Европу, мне нравится евро. Возможность быть европейским гражданином дает мне больше возможностей в жизни. Я много путешествовал по Европе и понял, насколько важную роль играет для нас Евросоюз. Его строительство продолжается уже много времени и является ответом на болезненный исторический контекст. Кроме того, Марин Ле Пен - угроза для Франции, потому что она представляет лишь французов, которые разочарованы, она использует их чувства в своих целях", - прокомментировал свой выбор студент одного из парижских вузов Франсис.

Свой выбор проевропейской позицией Макрона объяснил и госслужащий Бенуа Туртуа. "Он представляет новую возможность для Франции. Я уже устал от этого раскола на левых и правых и я очень рад, что такой молодой политик, как Эмманюэль Макрон, является проевропейским. Я возлагаю большие надежды на него", - заявил он.





Бенуа Туртуа





Мустафа с дочерью

Среди собравшихся выделялся мужчина среднего возраста с книгой Макрона "Революция" в руках, ставшей одной из самых читаемых книг французских политиков в прошлом году. Мустафа, врач по профессии, объяснил, что сделал выбор в пользу демократии и республики. "Эта книга, которую я держу в руках - это книга о борьбе за Францию. Макрон - это человек, который вкладывает силы в нашу страну. Главная идея этой книги - создать проект, вокруг которого можно объединить французов. Я уже не молод, прожил большую часть жизни, и поддерживаю Макрона, прежде всего, для будущего моей дочери и других французов. Нужно, чтобы Франция направила свои силы в одном направлении, чтобы каждый внес положительный вклад в развитие страны и имел чувство принадлежности к ее величию. Без чувства разделения ответственности за судьбу страны нельзя жить", - отметил Мустафа. Он также объяснил, почему не поддержал Ле Пен: "Экстремисты - это плохой выбор, мы их хорошо знаем. Я против Ле Пен, потому что она выступает против мигрантов. Эти люди тяжело работают, их часто эксплуатируют. И приезжают сюда лучшие".





Андреа

"Я никогда бы не проголосовала за Национальный фронт и Ле Пен, они ксенофобы и расисты. Макрон - новый политик и он может обновить политическую систему Франции, поэтому я поддерживаю его", - рассказала студентка Сорбонны Андреа.

Свой выбор нежеланием победы Ле Пен объяснила и пенсионерка Жаклин, которая ранее работала учительницей. "Главным образом, я голосовала за Макрона, чтобы не победила Ле Пен. Она - реальная угроза для Франции и Европы. Фашизм - это угроза, которая регулярно возрождается. Если бы Марин Ле Пен была избрана, она нанесла бы большой урон Франции". Жаклин добавила, что рада тому, что молодежь приняла активное участие в выборах и не позволила лидеру Национального фронта прийти к власти.





Жаклин

Неожиданно в толпе появилась девушка в футболке "Молодежь с Марин Ле Пен". Некоторые сторонники Макрона воспринимали ее присутствие как провокацию, вступали в перепалку, но большинство не обращало внимание. Украинскому СМИ активистка Ле Пен отказалась давать комментарий.

Митинг сторонников Макрона на площади Каррузель (фото - ЕРА)

Ближе к запланированному на половину одиннадцатого вечера выступлению Макрона среди участников празднования появился профессор геополитики в бизнес-школе ICN в Нанси Александр Мельник, излучающий оптимизм в отношении нового президента и уже знакомый читателям LIGA.net по своему анализу предвыборной ситуации. "Самый молодой президент в истории Франции пришел к власти с новыми идеями. В мире не существует фатализма, в мире существует воля улучшить мир, в котором мы живем. Именно этой волей обладает Макрон. Его первое выступление после выборов не было речью человека, злорадствующего над поверженным соперником. Это было выступление человека, который думает о судьбе своей страны, которая разделена, в которой существуют огромные потоки ненависти, которая живет словно на пороховой бочке. Теперь ему нужно обратиться к людям, которые стали жертвами этой ситуации, обратиться к электорату Ле Пен, показать им, что в мире все возможно благодаря образованию, уму и таланту. Макрон может показать, что разум сильнее лжи, фатализма и нигилизма", - сказал Мельник.

Бывший дипломат, который работает во Франции свыше 20 лет, Александр Мельник отметил, что разгоревшийся за день до выборов скандал со взломом почты соратников Макрона, в котором обвиняют российских хакеров, можно использовать для освобождения украинского журналиста Романа Сущенко, находящегося в заключении в Москве. "Очевидно, что здесь работали российские шпионы. Было бы замечательно их задержать и обменять на журналиста Укринформа Романа Сущенко, моего друга", - объяснил он.

Вскоре прозвучала "Ода к радости" и Эмманюэль Макрон выступил на сцене в Лувре. "Я буду бороться изо всех сил с разделением, которое подрывает наши силы. Именно таким образом мы можем наделить французский народ возможностями, которые Франция должна им. В течение следующих пяти лет я буду со смирением, самоотверженностью и решимостью служить от вашего имени. Да здравствует республика! Да здравствует Франция!", - заявил он. Еще несколько часов сторонники Макрона разъезжали по центральным улицам Парижа, радуясь его победе и размахивая французскими флагами из окон автомобилей.





Фото: ЕРА

Мобилизация противников

Прошла ночь эйфории от победы Макрона, и уже на следующий день на улицы Парижа на первую акцию против избранного президента вышли недовольные французы. Это были вовсе не сторонники Национального фронта, которые во французской столице находятся в абсолютном меньшинстве - Марин Ле Пен собрала в Париже лишь 10% голосов по итогам второго тура выборов. Акцию провели профсоюзы CGT и Solidaires и анархисты, у которых сильные позиции среди наемных рабочих и столичных студентов. Многие из этих людей не ходили на выборы или опустили в урну пустой бюллетень. Свыше 10 тысяч человек прошли маршем от Площади Республики до Площади Бастилии, скандируя "Одного дня хватит! Макрона в отставку!". Избранного президента демонстранты назвали врагом №1 наемных работников, припомнив поддержку реформы трудового законодательства в 2016 году - так называемого закона Эль-Хомри. В ходе акции произошло несколько небольших стычек с полицией - некоторые демонстранты считали, что полицейские хотят разделить шествие на несколько частей. К слову, считается, что именно среди французских полицейских у Марин Ле Пен есть внушительная поддержка, хотя каких-то данных опросов, подтверждающих это - нет.









Фото: ЕРА

В целом, несмотря на внушительный результат во втором туре выборов, Эмманюэль Макрон не имеет большого кредита доверия общества. Для одних избирателей это был выбор перемен, но для других - сознательный выбор меньшего из двух зол. После пятилеток Саркози и Олланда французы стали меньше доверять обещаниям политиков. Свыше 4 млн французов или 11% избирателей пришли в воскресенье на избирательные участки просто, чтобы опустить в урну пустой или испорченный бюллетень, а 12 млн или свыше 25% избирателей - воздержались от голосования. Это самое большое количество пустых бюллетеней в истории республики и самый худший показатель явки на выборы с 1969 года.

Чтобы иметь возможность воплотить в жизнь запланированные реформы, соратникам Макрона нужно провести как можно больше представителей движения, переименованного недавно в Республика Вперед! в парламент на выборах в июне. Ожидается, что правящее большинство могут сформировать при участии части социалистов и так называемых орлеанистов, либеральной части партии Республиканцев, среди лидеров которой - мэр Бордо Ален Жюппе. Даже называется имя возможного будущего премьер-министра - мэра Гавра Эдуара Филиппа, который ранее был одним из представителей Жюппе. Без коалиции Макрону не обойтись и без поддержки правящего большинства он не сможет осуществить значительную часть задуманного.

Однако, в рядах Национального фронта, консервативной партии Республиканцы и левой Непокорной Франции также большие амбиции на этих выборах. Кандидаты от этих партий с волнением присматриваются к соперникам от пропрезидентского движения в их округах, но сдаваться никто не собирается, и борьба будет особо жесткой.





Марин Ле Пен на встрече с сотрудниками завода в Амьене, которому грозит закрытие (фото - ЕРА)

В Национальном фронте огорчены результатом выборов, есть много недовольных политикой руководства партии. Однако, результат Марин Ле Пен для партии исторический - в два раза больший, чем у ее отца во время противостояния с Жаком Шираком в 2002 году. Национальному фронту осталось сделать лишь шаг, чтобы впервые сформировать группу в парламенте. Марин Ле Пен воспользуется поддержкой среди рабочих и госслужащих, безработных в пострадавших от деиндустриализации районах северной Франции и Лотарингии, и недовольных высокой миграцией сторонников из южного региона Прованс-Альпы-Лазурный берег. Показательной была ситуация в Амьене, где заводу электротехники Whirlpool грозит закрытие после решение собственника перенести производство в польский Лодзь. Протестующие рабочие в ходе кампании встретили Марин Ле Пен куда радушней, чем Макрона.

Чтобы не позволить Национальному фронту усиливаться и в дальнейшем, Эмманюэль Макрон должен открыть новые возможности для тех французов, которые сейчас чувствуют себя отвергнутыми и лишенными рычагов изменить свою жизнь к лучшему.

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