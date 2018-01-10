Вперед, в прошлое: овладеет ли Берлускони Италией еще раз

Результат выборов в Италии, на которых к власти может вернуться Берлускони, станет испытанием для ЕС и украинско-итальянских отношений

В этом году наиболее важные выборы в странах ЕС пройдут в Италии. После пяти лет правления проевропейской коалиции во главе с центристской Демократической партией, к власти рвутся умеренные и радикальные евроскептики - правые партии, среди которых наиболее сильной является Вперед, Италия! экс-премьера Сильвио Берлускони и популистское Движение Пять Звезд. Шансы демократов остаться у власти невелики, и результат выборов может быть испытанием на прочность для зоны евро, позиции ЕС в отношении России и украинско-итальянских отношений.

Спустя шесть лет после отставки в ноябре 2011 года Сильвио Берлускони может оказаться главным победителем в нынешней гонке. Его партия Вперед, Италия! сейчас занимает в опросах лишь третье место, но благодаря коалиции с другими правыми партиями и использовании преимуществ мажоритарной системы, имеет возможность сформировать новое правительство этой весной. Не очень приятная новость, учитывая, что Берлускони находится в дружеских связях с Путиным и в сентябре 2015 года незаконно посетил оккупированный Крым.

Эпоха Берлускони продолжается

Берлускони играет одну из ведущих ролей в итальянской политике с 1994 года. Восхождение политика началось с интенсивного развития его медиахолдинга Mediaset в 1980-х, которому способствовал друг Берлускони - премьер Италии Беттино Кракси (1983-1987), в последствии бежавший в Тунис и приговоренный к девяти годам тюрьмы за коррупцию. Правительство не менее скандального премьера Джулио Андреотти, обвиненного в связях с мафией и вышедшего сухим из воды, в 1990 году одобрило закон, позволявший одному собственнику владеть тремя национальными телесетями. Это открыло Берлускони путь к монополизации рынка и создании мощного инструмента политического влияния.

В 1992-1993 годах в Италии в результате антикоррупционной операции "Чистые руки" рухнула традиционная политическая система - оказалось, что ряд политиков из всех традиционных партий замешаны в коррупции или имели связи с мафией. Созданные на руинах старых партий новые политические силы не были свободны от влияния политиков с сомнительной репутацией. Покровители Берлускони стали изгоями, но не он. В 1994 году он впервые победил на выборах, создав правительство с участием Лиги Севера, выступающей за максимальную самостоятельность северных регионов Италии. Лидер Лиги Севера Умберто Босси хоть и потопил первое правительство Берлускони, был неизменным союзником во втором и третьем - в 2001-2006, 2008-2011 годах.

Берлускони не удалось превратить Италию в президентскую республику и федеральное государство, о чем он мечтал на начальном этапе. В то же время с помощью своего медиавлияния он превратил итальянскую политику в шоу, где был главным шоуменом. Страна обсуждала очередные романы премьера, приступы ревности его жены, секс-вечеринки Бунга-бунга, его личное распоряжение полиции отпустить несовершеннолетнюю проститутку Руби, уличенную в краже.

И в то же время ключевые проблемы борьбы с коррупцией и кумовства, бюрократизации и зарегулированности экономики, отставания Италии от других развитых стран ушли на задний план. Именно при Берлускони страна потеряла лучшие годы экономической конъюнктуры для проведения реформ и вошла в стадию экономического кризиса, банковскую систему начало лихорадить, а образованная молодежь устремилась бежать за границу. 8 ноября 2011 года вслед за потерей большинства в парламенте и нарастающим конфликтом с другими странами ЕС Берлускони ушел в отставку. Это событие противники премьера встретили танцами в центре Рима.

Сильвио Берлускони и Владимир Путин (фото - gettyimages.com)

За прошедшие годы о 81-летнем Берлускони успели подзабыть на международной арене, но не в Италии. Теперь он снова хочет править страной. Худшие годы позади - Берлускони оправдан по большинству обвинений, выдвинутых против него. За самое серьезное - налоговое мошенничество - он был приговорен к 4 годам тюрьмы в 2013 году, но лазейки в законодательстве позволили сократить срок до одного года, а пожилой возраст - провести это время в качестве социального работника, ухаживающего за больными Альцгеймером. Рубигейт - скандал из-за злоупотребления властью в случае с проституткой Руби и оплате ее секс-услуг - закончился оправданием в 2015 году. Берлускони развелся с женой Вероникой, которая рассказала о его страсти к несовершеннолетним "светским львицам" всему миру. Бывшей жене он платит 48 млн долларов в год и уже шесть лет пытается демонстрировать умеренность в личной жизни, встречаясь с моделью Франческой Паскале, которая моложе его на 50 лет. Также Берлускони продал футбольный клуб Милан, и хотя потерял за последние 10 лет часть состояния, по-прежнему входит в десятку богатейших людей Италии - в 2017 году Forbes оценил его состояние в 4,4 млрд долларов.

Берлускони готов к новому штурму палаццо Киджи - резиденции итальянского премьера. Проблема для него состоит в том, что в 2013 году ему запрещено занимать должности и быть избранным в течение 6 лет.

Кто борется за власть на этих выборах

На нынешних выборах пройти в парламент Италии имеют шансы шесть политических сил.

Наибольший рейтинг имеет популистское Движение пять Звезд, созданное в 2009 году на волне экономического кризиса комиком Беппе Грилло. Эта партия популярна среди молодежи. Она обещает расширение возможностей прямой демократии, создание "зеленых" рабочих мест, введение безусловного дохода для граждан за чертой бедности, внимание к проблемам экологии, и борьбу с нелегальной миграцией и поддержку однополых браков. Нынешний лидер Движения пять звезд - 31-летний Луиджи Ди Майо - бывший веб-мастер, который в 2013 году стал самым молодым вице-спикером парламента в истории Италии. Он неоднократно объяснял внешнеполитические приоритеты партии - дружба с США и Россией, проведение референдума о членстве в зоне евро, борьбу с факторами, которые содействуют миграции - экспортом оружия в воюющие страны и бизнесом на перевозке мигрантов.

Движение пять звезд выступает резко против санкций в отношении России, размещения военнослужащих стран НАТО в Польше и странах Балтии, интернет-порталы движения Tze Tze и La Fucina часто размещают контент кремлевских СМИ Sputnik и Russia Today. В декабре 2016 года Луиджи Ди Майо назвал в интервью РИА Новости санкции против России "безумными", нанесшими стране убытки в 7 млрд долларов. Летом 2016 года депутаты движения пытались провести через парламент резолюцию об отмене санкций. Характерно, что до 2014 года основатель движения Беппе Грилло был критиком путинского режима за нарушения прав оппозиции, СМИ и гомосексуалистов.

Представители Движения пять звезд никогда не входили в правительство, что позволяет им претендовать на роль наиболее честной политической силы. Однако в 2016 году участницы партии - 37-летняя юристка Вирджиния Раджи и 32-летняя Кьяра Аппендино - стали мэрами Рима и Турина, и у обеих проблемы с прокуратурой. Их подчиненных обвинили в коррупции, а власти Турина - в халатности, которая привела к давке во время просмотра матча Лиги Чемпионов в июне 2017 года с 1500 пострадавшими и одной умершей от ран.

На втором месте в опросах - Демократическая партия во главе с Маттео Ренци, который уже занимал пост премьера в 2014-2016 годах. Это проевропейская партия, правительство которой вынужденно присоединились к санкциям против России. Именно Ренци заблокировал предложение новых санкций против России в 2016 году из-за бомбардировок Алеппо в Сирии. Тем не менее, именно правительства Демократической партии, поддерживающие консенсус ЕС в отношении России, были и лучшими партнерами для Украины, а среди политиков партии нет откровенно пророссийских. За 5 лет правления демократам удалось вывести страну из рецессии, но темпы роста экономики и создания новых рабочих мест вялые, госдолг растет , и победный результат 2013 года партия повторить не сможет.

Вперед, Италия! Сильвио Берлускони - третья в опросах, но может создать коалицию с идеологически близкими партиями - Лига Севера и Братья Италии. Все эти партии пропагандируют сокращение налогов, выступают против однополых браков, борьбу с нелегальной миграцией. Вперед, Италия! - наиболее близка к традиционным консерваторам и сторонникам свободного рынка, и менее всего настроена против участия в еврозоне . Более того, Берлускони в прошлом году уже восстановил отношения с Меркель, и готовится к рабочим отношениям с лидером ЕС.

Лига Севера и национал-консервативная партия Братья Италии уже ведут переговоры с Берлускони, которые облегчаются тем, что их представители не раз уже работали в правительствах медиамагната. Лидер Братьев Италии Джорджа Мелони была его министром молодежной политики. Обе партии рассматривают как союзников прокремлевский Национальный фронт во Франции, поддерживают выход из зоны евро и борьбу с нелегальной миграцией, а также выступают против санкций в отношении России.

Задача взять власть для Берлускони сейчас облегчается тем, что Движение пять звезд не вступает в коалиции с другими партиями, и находится в вечной оппозиции. Сам экс-премьер не может быть избран в парламент из-за запрета, но может играть некоторое время роль "серого кардинала" новой коалиции. Пример Ярослава Качиньского в Польше показывает, что не обязательно быть премьером или президентом, чтобы руководить государством.

И в этих условиях ЕС ждут долгие дискуссии о зоне евро и отношениях с Россией. В декабре Берлускони пообещал, что не будет принимать в одностороннем порядке решения о санкциях против России, нарушая единство ЕС, но сделает все возможное, чтобы в ЕС поняли, насколько они вредны. Поэтому итальянско-украинские отношения, скорее всего, ждут тяжелые годы.

Но еще более тяжелые годы ждут саму Италию. В 2014 году демократам удалось вывести страну из рецессии. Но показатели роста слабые - 0,9% в 2016 году, а госдолг страны вырос со 123 до 133% за последние 5 лет. И по прогнозу МВФ уровня развития предкризисного 2007 года Италия достигнет лишь в середине 2020-х годов. Страна потеряла по сути два десятилетия развития, с 2008 года 1,5 млн итальянцев, преимущественно в возрасте 18-35 лет, покинули ее в поиска лучшей судьбы в США, Британии, Франции и Германии. Это настоящее бегство мозгов, образованной молодежи, на фоне того, что 26% итальянцев по данным Eurostat в возрасте 15-34 лет не работали и не учились -цифра, выше, чем в Греции. Возобновление Берлускони контроля над Италией точно не решит, а лишь усугубит эту проблему и следующие пять лет могут быть потеряны для развития страны.

Виктория Вдовиченко, кандидат исторических наук, ассоциированный эксперт Совета внешней политики Украинская призма

В Италии действует закон, который предусматривает, что в связи с мошенничеством, которое имело место в медиахолдинге Mediaset, Берлускони не может в течение 6 лет баллотироваться в любые итальянские представительные органы. Закон принят в 2013 году, и это означает, что до 2019 года он не может быть в предвыборном списке. Но Берлускони не был бы Берлускони, если бы в ноябре не подал обжалование в Европейский суд прав человека. В иске он заявил, что обвинения в его адрес политизированны, и так как он был осужден в 2011 году, а закон был принят в 2013 году, то его нормы не могут применяться к Берлускони постфактум.

ЕСПЧ такие дела рассматривает месяцами, и пока будет решение по этому делу, выборы пройдут и Берлускони не попадет в парламент. Поэтому, очень велика вероятность, что лидером списка его партии Вперед, Италия! будет новый человек. В интервью газете La Reppublica в ноябре он упоминал имя генерала Леонардо Галлителли, который почти 50 лет служил в МВД Италии и был командующим карабинеров с 2009 по 2015 год. Он может стать заменой Берлускони и, кроме всего прочего, вполне отвечает запросам итальянцев - прихода во власть не давних политиков, а новых лиц.

Тем не менее, Берлускони говорит, что сделает все возможное, чтобы Италия была в его руках. Он может создать коалицию с другими правыми партиями - Лигой Севера, Братья Италии. Это не является чем-то новым, в июне 2017 года на местных выборах уже была такая коалиция.

Если будет сформирована такая правая коалиция, Украине нужно учитывать, что интересы экономического сотрудничества с Россией окажутся в приоритете. Для Италии экономические интересы и вопросы миграции в Средиземноморье куда важнее ситуации в Украине, хотя в Риме и не хотят видеть войну на границах Европы.

Уверена, что вопрос санкций против России будет еще не раз обсуждаться Италией с представителями других стран Европы. В то же время европейскому будущему страны угрозы нет - итальянцы никогда не ставили под сомнение свою принадлежность к ЕС.

Известный своей пророссийской позицией сенатор от партии Берлускони Бартоломео Амидеи высказывался об "эффекте бумеранга" российских санкций для итальянской экономики на форуме в Ялте в апреле 2017 года. Представители партии Берлускони были наблюдателями на псевдовыборах ДНР и ЛНР, а в июне 2015 года, сразу после приезда Путина в Италию, внесли в Палату депутатов проект резолюции об отмене санкций против РФ. После того, как резолюция была поддержана большинством, сторонники Берлускони голосовали против Соглашения об ассоциации с Украиной.

Однако ключевой вопрос на этих выборах не Берлускони, а стратегия Движение 5 звезд. Оно популярно среди итальянцев, но, с точки зрения политтехнологий, слабо представлено на региональном уровне. У них нет сильных кандидатов на местах. Почему это важно? Выборы 4 марта в Италии пройдут по новой избирательной системе: 31% депутатов будут избраны по мажоритарной системе, 67% - по пропорциональной. Если, например, избиратель выбирает по мажоритарному уровню кандидата от правых, то он автоматически отдает голос кандидату правых на национальном уровне. Кроме того, новая избирательная система способствует созданию коалиций, а у "Движения 5 звезд" существует программный принцип - не вступать в коалиции. Поэтому эта сила и называет избирательную реформу сговором демократов и правых.

Не считаться с такой популярной силой новая власть не может, но вопрос, кто будет эта "новая" власть - остается открытым.

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