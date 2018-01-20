Девять стран ЕС превысили допустимые нормы загрязнения воздуха

Главы МИД девяти стран приглашены 30 января на совещание по загрязенению атмосферы

Еврокомиссия предупредила девять стран о превышении максимальных норм загрязнения воздуха. Об этом сообщается на сайте комиссии.



Предупреждения получили Чехия, Германия, Испания, Франция, Италия, Венгрия, Румыния, Словакия и Великобритания. Министры иностранных дел 30 января должны приехать в Брюссель на совещание по загрязнению атмосферы.



Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды Кармену Велла сказал, что причины этой встречи - защита граждан и напоминание странам об их обязательстве по защите окружающей среды.

195 стран подписали Парижское климатическое соглашение. Оно ставит целью ограничить рост средней глобальной температуры на планете так, чтобы к 2050 году она выросла не более чем на 1,5°С, оно предусматривает обязательство сократить выбросы углекислого газа. Документ также предполагает выделение к 2020 году развивающимся странам $100 млрд на решение проблем экологии.

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