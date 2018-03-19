Царь псевдовыборов: западные СМИ обсуждают результат Путина

После выборов путинская Россия будет и дальше бряцать оружием, ухудшать отношения с Западом и закручивать гайки, считают западные журналисты

Более 70% россиян проголосовали за то, чтобы Владимир Путин остался президентом еще на шесть лет. Но о популярности Путина это почти ничего не говорит, так как Кремль контролирует все аспекты российской политической жизни, пишет Инго Мантейфель, глава российского подразделения Deutsche Welle.



Кремль годами блокировал любых потенциальных конкурентов Путина. О выборах в таких условиях говорить не приходится; президент РФ выиграл псевдовыборы, отмечает он.

Что же будет с Россией теперь? Предыдущие шесть лет правления были для России потерянными годами во всех ключевых аспектах. Экономические показатели РФ упали не только по сравнению с США и Европой, но и с Китаем. Среднестатистический россиянин чувствует, что его благополучие сокращается. Но тут включается государственная машина пропаганды, которая заглушает доводы о социально-экономической стагнации антизападной риторикой и демонстрацией поддельной военной мощи.



По мнению Мантейфеля, Путин не сменит текущего курса. Настоящие реформы выбьют власть из-под его ног, поэтому он допустит разве что их имитацию.



Кристина Гебель в своей статье для Spiegel тоже пишет, что это были скорее не выборы, а вотум доверия. Другие кандидаты настолько не имели влияния на результат, что Путин и собственную кампанию особо не вел. Единственное, о чем он побеспокоился - так это о высокой явке. Гебель отмечает, что Путину важны большие цифры по явке, поскольку это легитимизирует результат "выборов" в глазах Запада.

Для такой картины было задействовано подтверждение участия по фото (да, госслужащие должны были подтверждать письменно или даже по фото, что они сходили и проголосовали). Минобороны РФ сообщило, что своим избирательным правом воспользовались 98% солдат. Более того, впервые было разрешено указывать в ведомостях не регистрацию избирателя (которая обязательно должна быть в пределах РФ), а его местонахождение.



Во время предвыборной кампании, которую едва ли можно так назвать, Путин не представил плана реформ. Вместо этого он показал россиянам новое супероружие, а контролируемые государством СМИ на фоне били в набат по поводу угрозы, которую якобы представляют для России США и их партнеры. Месседж тут понятен: Россия в опасности, потому ей нужен сильный лидер, отмечают Андрей Трояновский и Мэтью Боднер в своей статье для Washington Post.



Они убеждены, что Путину, чтобы сохранить баланс внутри российской политической элиты, придется усилить конфликт с Западом. О том же говорит политтехнолог Глеб Павловский. Он считает, что Тереза Мэй, британский премьер, сделала предвыборный подарок Путину, открыто обвинив Россию в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрыпаля. Эта история разозлила российский электорат и убедила прийти на выборы (и проголосовать за Путина) тех, кто изначально собирался сидеть дома.

Шесть лет назад, когда Путин баллотировался на предыдущих выборах, он тоже активно применял антизападную риторику. Тогда за Западе думали, что он оставит ее, как только воцарится в Кремле. Однако этого не произошло тогда и не произойдет сейчас, пишут журналисты. Эскалация за границей нужна ему как воздух, чтобы цементировать власть дома.

Теперь у Путина есть власть до 2024 года. Но что потом? Западные аналитики считают, что он может последовать примеру Си Цзиньпина и устроить себе прижизненное пребывание на посту.



О дальнейших планах Путина можно будет сказать больше, когда он утвердит правительство после своей инаугурации в мае. Например, выдача министерсткого портфеля сравнительно либеральному Алексею Кудрину может означать, что президент РФ намерен "искупить" некоторыми экономическими реформами укрепление силовой ветки, считают авторы WP.

Есть и еще одна важная вещь в этой пост-выборной России - российская оппозиция сейчас разобщена больше, чем когда-либо ранее. Фактически, самым четким признаком победы Путина служат не его проценты, а ссора в прямом эфире между оппозиционером Алексеем Навальным и кандидатом в президенты Ксенией Собчак, отмечают Трояновский и Боднер.

Во время предвыборной кампании, которую едва ли можно так назвать, Путин не представил плана реформ. Вместо этого он показал россиянам новое супероружие, а контролируемые государством СМИ на фоне били в набат по поводу угрозы, которую якобы представляют для России США и их партнеры. Месседж тут понятен: Россия в опасности, потому ей нужен сильный лидер, отмечают Андрей Трояновский и Мэтью Боднер в своей статье для Washington Post.



Трояновский и Боднер убеждены, что Путину, чтобы сохранить баланс внутри российской политической элиты, придется усилить конфликт с Западом. О том же говорит политтехнолог Глеб Павловский. Он считает, что Тереза Мэй, британский премьер, сделала предвыборный подарок Путину, открыто обвинив Россию в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрыпаля. Эта история разозлила российский электорат и убедила прийти на выборы (и проголосовать за Путина) тех, кто изначально собирался сидеть дома.

Шесть лет назад, когда Путин баллотировался на предыдущих выборах, он тоже активно применял антизападную риторику. Тогда за Западе думали, что он оставит ее, как только воцарится в Кремле. Однако этого не произошло тогда и не произойдет сейчас, пишут журналисты. Эскалация за границей нужна ему как воздух, чтобы цементировать власть дома.

Теперь у Путина есть власть до 2024 года. Но что потом? Западные аналитики считают, что он может последовать примеру Си Цзиньпина и устроить себе прижизненное пребывание на посту.



О дальнейших панах Путина можно будет сказать больше, когда он утвердит правительство после своей инаугурации в мае. Например, выдача министерсткого портфеля сравнительно либеральному Алексею Кудрину может означать, что президент РФ намерен "искупить" некоторыми экономическими реформами укрепление силовой ветки, считают авторы WP.

Есть и еще одна важная вещь в этой пост-выборной России - российская оппозиция сейчас разобщена больше, чем когда-либо ранее. Фактически, самым четким признаком победы Путина служат не его проценты, а ссора в прямом эфире между оппозиционером Алексеем Навальным и кандидатом в президенты Ксенией Собчак, отмечают Трояновский и Боднер.



Кристиан Эш, корреспондент Spiegel также отмечает предвыборный имидж супергероя. Путин представил себя избирателям как сильного человека, который в одиночку противостоит всему миру, и избиратели проглотили эту наживку, пишет он.



Но после выборов ему придется сложно. Когда Путин говорит о "суверенитете", это значит больше, чем независимость. Россия должна быть силой, без которой не решается ни один международный вопрос, и лучше оказаться в изоляции, чем хоть немного уступить здесь. А для для такого положения нужны ресурсы, которых у РФ нет - она военный гигант, но экономический карлик. Остается бряцать оружием - поэтому Путин представил свое новое супероружие перед выборами.



Отношения с Западом и до выборов были натянутыми, а теперь, после истории со Скрыпалем станут еще хуже. Эш предполагает, что Франция и Германия могут отказаться участвовать в проекте Северный поток-2, опасаясь за свою репутацию.



Проблемы ждут и в Украине - судя по всему, у президента РФ просто нет идей о том, что делать с подконтрольной ему частью Донбасса. Этот регион уже стал чемоданом без ручки, который нести дорого и тяжело, а бросить не то что жалко, а вряд ли возможно.



Сколько-нибудь теплые отношения у России сохраняются лишь с Китаем, но в условиях, когда Китай - экономический гигант, а ты - карлик, настоящей дружбы не получится, пишет Эш.



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