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06.08.2018, 08:51

Деды-металлисты сбежали из дома престарелых на крупный фестиваль

Деды-металлисты сбежали из дома престарелых на крупный фестиваль - Фото
Фото:.facebook.com/WackenOpenAir.official

"Им явно был по душе фестиваль металлической музыки", - сказала спикер местной полиции Мерле Нойфельд, когда беглецов обнаружили на концертном поле

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Двое пожилых мужчин сбежали в Германии из дома престарелых, чтобы попасть на крупнейший в мире фестиваль тяжелой музыки Wacken Open Air. Об этом курьезном происшествии сообщило агентство Deutsche Welle.

Персонал центра ухода за пожилыми людьми поднял тревогу, когда выяснилось, что двоих клиентов нет на месте. После непродолжительных поисков полиция обнаружила их в три ночи на открытой концертной площадке.

Как выразились правоохранители, беглецы были "дезориентированы и ошеломлены".

Тем не менее, пишет агентство, пожилые мужчины не собирались уходить с фестиваля, поэтому полиции пришлось вызвать такси, усадить их туда и сопроводить к дому престарелых.

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Wacken Open Air — крупнейший в мире фестиваль тяжелой музыки, проводимый ежегодно в предместьях городка Вакен, на севере Германии. Проводится в первые выходные августа каждого года и официально длится три дня (по факту — четыре). В 2008 году Вакен посетили 75 тысяч фанатов.

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Теги: фестиваль, побег, пенсионер, дом престарелых, Wacken Open Air, металлисты, пожилые люди
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