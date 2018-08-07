Известная певица попала в больницу в Австралии: концерты отменили

Певица Pink (фото - Getty Images)

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Суперзвезда Pink находится в больнице с желудочным вирусом, отметил ее промоутер

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В Сиднее госпитализировали известную американскую певицу Pink. Об этом сообщает Associated Press.

"Поп-суперзвезда Pink останется во вторник в больнице с желудочным вирусом, из-за которого будет отложено третье шоу в Сиднее", - отметил ее промоутер.

Первый концерт всемирного тура певицы "Beautiful Trauma" в Сиднее был запланирован на прошлую пятницу, но она отменила это шоу по рекомендации врача.

Организаторы сообщили, что в связи с сегодняшней госпитализацией второй концерт тоже не состоится.

"Pink осталась в больнице, продолжая лечение и восстановление", - сказал промоутер.

Все отмененные концерты могут перенести на другие даты.

19 апреля 2018 года сообщалось, что по версии журнала People на первом месте в списке "самых красивых женщин в мире" оказалась певица Алиша Бет Мур, которая известна как Pink.