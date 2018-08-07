Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.08.2018, 10:16

Известная певица попала в больницу в Австралии: концерты отменили

Известная певица попала в больницу в Австралии: концерты отменили - Фото
Певица Pink (фото - Getty Images)

Суперзвезда Pink находится в больнице с желудочным вирусом, отметил ее промоутер

Реклама
Реклама

В Сиднее госпитализировали известную американскую певицу Pink. Об этом сообщает  Associated Press.

"Поп-суперзвезда Pink останется во вторник в больнице с желудочным вирусом, из-за которого будет отложено третье шоу в Сиднее", - отметил ее промоутер.

Первый концерт всемирного тура певицы "Beautiful Trauma" в Сиднее был запланирован на прошлую пятницу, но она отменила это шоу по рекомендации врача.

Организаторы сообщили, что в связи с сегодняшней госпитализацией второй концерт тоже не состоится.

"Pink осталась в больнице, продолжая лечение и восстановление", - сказал промоутер.

Все отмененные концерты могут перенести на другие даты.

19 апреля 2018 года сообщалось, что по версии журнала People на первом месте в списке "самых красивых женщин в мире" оказалась певица Алиша Бет Мур, которая известна как Pink.

Читайте также
90-летний Оскар. Главное о номинантах на кинопремию в этом году 28.02.2018Айда в кино: Кинопремьеры 12 октября 10.10.2017
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Pink, госпитализация, Австралия, концерты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Австралии 50 машин застряли в раскаленном асфальте: фото
Мир В Австралии 50 машин застряли в раскаленном асфальте: фото
Журнал People выбрал "самую красивую женщину планеты": фото
Культура Журнал People выбрал "самую красивую женщину планеты": фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 