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03.09.2018, 06:50

Наташа Королева подала иск против Украины в ЕСПЧ

Наташа Королева подала иск против Украины в ЕСПЧ - Фото
Фото: instagram.com/koroleva__star

45-летняя певица из Москвы, которая родилась в Киеве, поддерживает силовой захват Россией Крымского полуострова

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Российская певица украинского происхождения Наталья Порывай, известная под сценическим псевдонимом Наташа Королева, подала иск в Европейский суд по правам человека из-за запрета ей въезда в Украину. Об этом пишет пропагандистский ресурс Кремля РИА Новости.

12 октября 2016 года СБУ запретила ей въезд в Украину на пять лет. Она, по данным спецслужб, "создает предпосылки к вмешательству во внутренние дела Украины и совершению противоправных проявлений, связанных с посягательством на территориальную целостность Украины" и "псредством СМИ поддерживает действия РФ по аннексии Крыма".

В январе ей было разрешено прилететь в Киев на похороны бабушки, и в это время она попыталась обжаловать запрет, но тщетно - Верховный суд ей отказал.

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По словам Порывай, иск уже якобы находится в ЕСПЧ, однако певица не знает, началось ли его рассмотрение.

"Пока только подали, отправили документы", - уточнила она, выразив надежду, что суд станет на ее сторону. Певица считает, что это будет "торжеством здравого смысла", так как она "без вины репрессированный человек".

Фото: instagram.com/koroleva__star

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Теги: Наташа Королева, сбу, война в донбассе, оккупация крыма, запрет, еспч, въезд
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