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24.06.2018, 08:05

Сенцов обсуждает постановку своей пьесы в Украине - продюсер

Сенцов обсуждает постановку своей пьесы в Украине - продюсер - Фото
Олег Сенцов (фото - скриншот)

Режиссер Олег Сенцов, несмотря на голодовку, принимает активное участие в подготовке премьеры своей пьесы "Номера", рассказала продюсер пьесы

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Украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает в российской тюрьме, активно участвует в постановке своей пьесы "Номера" в Украине. Об этом продюсер пьесы Анна Палинчук рассказала Громадському.

Переписываться с Сенцовым команда начала еще до голодовки, уточнила она.

"Сейчас общение не прекратилось, а, наоборот, оживилось. С Олегом мы стараемся поддерживать связь с помощью переписки. В некоторых письмах он пишет рекомендации по игре, декорациях и костюмах", - говорит Палинчук.

Премьера пьесы запланирована на конец осени этого года. В Украине несколько раз устраивали чтения отрывков пьесы "Номера", но полноценной постановки еще не было.

Вчера сообщалось, что Сенцов написал письмо российским кинематографистам, в котором поблагодарил их за поддержку. 

Режиссера Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года, обвинив в "подготовке терактов". 25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Москва отказывается передать режиссера Украине, считая политзаключенного своим гражданином.

14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку.

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Теги: Россия, война, театр, Олег Сенцов
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