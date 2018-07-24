Создатель "Рика и Морти" удалил Twitter из-за скандального видео

Дэн Хармон Фото: gettyimages.com

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Видео, которое он удалил еще в 2009 году, стало снова распространяться – в интернете сохранилась его копия

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Создатель мультсериала "Рик и Морти" Дэн Хармон извинился за видео с имитацией изнасилования куклы-младенца, которое он опубликовал еще в 2009 году. Об этом сообщает Variety.

Хармон также деактивировал свой аккаунт в Twitter после того, как это видео, которое он удалил еще в 2009 году, стало снова распространяться – в интернете сохранилась его копия.

"В 2009 я сделал "пилот" нового проекта, который пародировал сериал "Декстер", однако единственное, чего я добился, — это оскорбление. Я быстро осознал, что тот контент был слишком неприятен и сразу удалил видео. Никто и никогда не должен был видеть то, что видели вы, и я искренне приношу за это извинения", - говорится в заявлении Хармона, которое он передал изданию.

В мае сообщалось, что телеканал Cartoon Network заказал еще 70 серий мультипликационного сериала "Рик и Морти".