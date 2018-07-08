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08.07.2018, 15:02

Украинская писательница получила престижную западную премию

Украинская писательница получила престижную западную премию - Фото
Татьяна Малярчук

Победитель конкурса получает премию в размере 25 000 евро

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Украинская писательница Татьяна Малярчук получила престижную австрийскую литературную премию, которой отмечают лучшие немецкоязычные произведения. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

который проходит в австрийском Клагенфурте и получила премии имени Ингеборг Бахман.

«Украинка Таня Малярчук получила премию Ингеборг Бахман - одну из главных отличий немецкоязычной литературы. Поздравляем и гордимся», - написал Щерба.

Ранее об участии в конкурсе сообщила сама Малярчук в Facebook. Она отметила, что впервые будет читать не перевод с украинского, а написанный по-немецки художественный текст. Чтения прошли в австрийском Клагенфурте.

Победитель конкурса получает премию в размере 25 000 евро.

Таня Малярчук - украинская писательница и публицист. С 2011 года она живет в Австрии.

20 июня был представлен официальный постер фильма "Дикое Поле", снятого по мотивам романа "Ворошиловград" Сергея Жадана. Авторами сценария выступили Наталья Ворожбит, Сергей Жадан, а также Ярослав Лодыгин, который является и режиссером картины.

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Теги: конкурс, австрия, писатель, премия, татьяна малярчук
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