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06.07.2018, 23:52

В Шотландии откопали доску для "шахмат викингов" - фото

В Шотландии откопали доску для "шахмат викингов" - фото - Фото
Фото: scotsman.com

Первые упоминания о хнефатафле датируются III веком

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На северо-востоке Шотландии археологи обнаружили каменную доску для скандинавской настольной игры хнефатафл, напоминающей шахматы. Об этом сообщает The Scotsman.
Артефакт нашли во время раскопок в Дирском аббатстве, которое было основано в 1219 году и существовало до конца XVI века. Предположительно, аббатство было построено на руинах одного из древнейших монастырей в Шотландии, который основал ирландский миссионер Святой Колумба (521–563 год).

С 2008 года в руинах аббатства ведут раскопки археологи из The Book of Deer Project. Новой находкой шотландских археологов под руководством Али Кэмерона оказалась доска для хнефатафла - скандинавской настольной игры, похожей на шахматы. Два игрока двигали фишки разного достоинства по разлинованной доске и иногда использовали игральную кость, с помощью которого определяли, на какое расстояние можно двигать фишку и можно ли двигать ее вообще.

Первые упоминания о хнефатафле датируются III веком. Впоследствии викинги завезли ее в другие страны Северной Европы.

По сообщению исследователей, доску только предстоит датировать, но похожий артефакт, который был найден на Оркнейских островах в 1989 году, был создан в V-IX веках.

18 июня сообщалось, что гидроархеологическая экспедиция обнаружила на дне Днепра на территории Хортицкого заповедника лодку, датированную ориентировочно XVI веком. 

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Теги: викинги, Шотландия, археология
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