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Боты:
15.08.2018, 15:21

В Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фото

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В Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фото
В Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фото
В Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фотоВ Лавре показали остатки фортификационной стены XII века: фото

Специалисты надеются, что объект будет музеефицирован и древние стены накроют специальным павильоном

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В Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике состоялся брифинг, в ходе которого журналистам показали результат недавних раскопок на территории бывшего Митрополичьего сада - остатки фортификационной стены древнерусского времени.

Научный сотрудник Института археологии Виталий Козюба считает, что помимо научного значения эта находка важна с политической точки зрения, сообщает Укринформ.

"Ведется борьба на идеологическом фронте за наследство Киевской Руси, поэтому важно в Украине показывать эти аутентичные остатки нашей старины, которых у нас гораздо больше, чем в России", - сказал Козюба.

Сейчас специалисты надеются, что объект будет музеефицирован и древние стены накроют специальным павильоном так, как это делают со значительными археологическими и историческими находками во многих странах.

В Украине, по их словам, такие павильоны возведены над Добраничевской стоянкой периода палеолита в Киевской области, над фундаментом Спасской церкви в Переяславе-Хмельницком.

До разработки проекта музеефикации всю стену открывать не будут ради ее сохранения, а открытые фрагменты в сентябре планируют законсервировать, отметили археологи.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Теги: киевская русь, стена, раскопки, лавра, митрополичий сад
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