Насилие и мат: первый трейлер фильма о довоенном Донбассе - видео

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Госкино представило первый официальный трейлер фильма Дикое поле, снятого по роману Сергея Жадана Ворошиловград. Лента должна выйти в прокат в ноябре этого года. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Мы снимали в невероятно красивых местах, … оператор Сергей Михальчук смог передать на экране яркое и четкое изображение Донбасса, именно такого Донбасса и Востока Украины, которым его описывал Сергей Жадан в книге, и такого, каким … его мало кто видел", - отметил режиссер фильма Ярослав Лодыгин.

Съемки фильма начались в августе 2017 года.

Роман получил несколько литературных премий, в том числе стал Лучшей украинской книгой десятилетия по версии BBC и был переведен на 9 языков. Эпизодическую роль в экранизации играет сам писатель.

11 июля в сети появился новый трейлер к основанному на реальной истории фильму о бое на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года между несколькими сотнями киевских курсантов и армией большевиков. 

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Теги: украинское кино, Донбасс, кино, Сергей Жадан
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