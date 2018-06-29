Певца Эда Ширана обвиняют в плагиате и требуют $100 млн

На этот раз в суд обратилась компания Structured Asset Sales, которой частично принадлежат права на хит Марвина Гэя Thinking Out Loud

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Певца Эда Ширана обвинили в плагиате некоторых элементов песни Марвина Гэя Let's Get It On. Сумму ущерба истцы оценили в $100 млн. Об этом сообщает Би-би-си.

Они считают, что Ширан позаимствовал некоторые части своего хита Thinking Out Loud из культовой песни Марвина Гэя, выпущенной в 1973 году.

В поданном в американский суд иске говорится, что песня копирует "мелодию, ритм, гармонии, ударные, басовую партию, подпевки, темп, синкопу и цикл".

Это не первое разбирательство Ширана в связи с этой композицией - сам он всегда отрицал плагиат.

На этот раз в суд обратилась компания Structured Asset Sales, которой частично принадлежат права на песню Марвина Гэя.

Гэй написал песню в сотрудничестве с американским певцом Эдвардом Таунсендом, скончавшимся в 2003 году.

Structured Asset Sales приобрела права на треть песни.

В 2016 году наследники Таунсенда попытались доказать в суде, что при создании Thinking Out Loud Ширан скопировал Let's Get It On. Неизвестно, чем закончилось то разбирательство.