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02.07.2018, 10:26

Эстония: В интересах Евросоюза запретить Северный поток-2

Эстония: В интересах Евросоюза запретить Северный поток-2 - Фото
Свен Миксер и Павел Климкин (фото - пресс-служба МИД Эстонии)

Глава эстонского МИД Свен Миксер предостерегает: новый газопровод РФ - кремлевский рычаг для влияния на политику Европы

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Официальный Таллинн убежден, что новый российский газопровод Северный поток-2 - средство Кремля для проникновения в политику Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, пишет газета Diе Welt.

"Это лишь рычаг, с помощью которого Россия проникнет в европейскую политику", - сказал он, добавив, что в интересах ЕС остановить проект Газпрома.

По словам эстонского главы МИД, СП-2 - в первую очередь политический, а не экономический проект. 

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Северный поток-2 - проект газопровода из РФ в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит Газпрому. РФ хочет построить две нитки газопровода (до 55 млрд куб. м газа в год). Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину даже после строительства СП-2. Российский президент Владимир Путин заявил, что проекту противостоят в Европе из-за того, что США якобы хотят сами экспортировать газ в Европу.

ФРГ, Финляндия и Швеция уже дали разрешения на прокладку труб; против - страны Балтии, Польша, Дания, частично Молдова и, из-за океана, США.

По состоянию на апрель 2018 года еврокомпании внесли более 2 млрд евро на проект, а 3 мая началось строительство на наземном стыковочном пункте в немецком Лубмине. США готовят за это санкции.

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Теги: Свен Миксер, газпром, северный поток-2, эстония
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