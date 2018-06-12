Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
12.06.2018, 19:39

Украина сможет получать газ из Азербайджана - Порошенко

Украина сможет получать газ из Азербайджана - Порошенко - Фото
Screenshot_2

Украина сможет получать газ из Трансанатолийского газопровода

Реклама
Реклама

Украина сможет получать газ из Трансанатолийского газопровода (TANAP). Об этом в Twitter сообщил президент Петр Порошенко.

"Украина сможет получать газ из Трансанатолийского газопровода (TANAP) через Болгарию и Румынию", - написал Порошенко.

Пресс-служба Администрации президента сообщила, что в рамках рабочего визита в Турцию Порошенко провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Азербайджана пригласил Украину к участию в проекте Южный газовый коридор, сообщили в АП.

Трансанатолийский газопровод TANAP (Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline) - газопровод с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" от грузино-турецкой границы до западной границы Турции - к Греции, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод. Стоимость проекта - $9,2 млрд, постройка началась в марте 2015 года. Стратовая мощность - 16 млрд кубометров газа в год.

Ранее сообщалось ,что сегодня, 12 июня, Порошенко прилетит с рабочим визитом в Турцию, где примет участие в торжественной церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода.

Читайте также
Тема дня. Почему ГПУ и НАБУ спорят из-за "денег Януковича" 14.11.2017Что Запад должен Украине 22.04.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Трансанатолийский газопровод, петр порошенко, газ, Азербайджан, tanap
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Украина и Азербайджан договорились о сотрудничестве в энергетике
ТЭК Украина и Азербайджан договорились о сотрудничестве в энергетике
Катар может стать экспортером газа в Украину - Порошенко
ТЭК Катар может стать экспортером газа в Украину - Порошенко
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 