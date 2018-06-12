Украина сможет получать газ из Азербайджана - Порошенко

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Украина сможет получать газ из Трансанатолийского газопровода

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Украина сможет получать газ из Трансанатолийского газопровода (TANAP). Об этом в Twitter сообщил президент Петр Порошенко.

"Украина сможет получать газ из Трансанатолийского газопровода (TANAP) через Болгарию и Румынию", - написал Порошенко.

Пресс-служба Администрации президента сообщила, что в рамках рабочего визита в Турцию Порошенко провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Азербайджана пригласил Украину к участию в проекте Южный газовый коридор, сообщили в АП.

Трансанатолийский газопровод TANAP (Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline) - газопровод с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" от грузино-турецкой границы до западной границы Турции - к Греции, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод. Стоимость проекта - $9,2 млрд, постройка началась в марте 2015 года. Стратовая мощность - 16 млрд кубометров газа в год.

Ранее сообщалось ,что сегодня, 12 июня, Порошенко прилетит с рабочим визитом в Турцию, где примет участие в торжественной церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода.