Евровидение-2024: Украина вышла в финал
Во вторник, 7 мая, в шведском городе Мальме состоялся первый полуфинал Евровидения-2024. По его результатам Украина выходит в финал конкурса.
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В гранд-финал конкурса прошли:
→ Сербия (TEYA DORA с песней Ramonda);
→ Португалия (iolanda с песней Grito);
→ Словения (Raiven с песней Veronika);
→ Украина (alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria);
→ Литва (Silvester Belt с песней Luktelk);
→ Финляндия (Windows95man с песней No Rules!);
→ Кипр (Silia Kapsis с песней Liar);
→ Хорватия (Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim);
→ Ирландия (Bambie Thug с песней Doomsday Blue);
→ Люксембург (Tali с песней Fighter).
Финал конкурса состоится 11 мая.
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