Во вторник, 7 мая, в шведском городе Мальме состоялся первый полуфинал Евровидения-2024. По его результатам Украина выходит в финал конкурса.

В гранд-финал конкурса прошли:

→ Сербия (TEYA DORA с песней Ramonda);

→ Португалия (iolanda с песней Grito);

→ Словения (Raiven с песней Veronika);

→ Украина (alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria);

→ Литва (Silvester Belt с песней Luktelk);

→ Финляндия (Windows95man с песней No Rules!);

→ Кипр (Silia Kapsis с песней Liar);

→ Хорватия (Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim);

→ Ирландия (Bambie Thug с песней Doomsday Blue);

→ Люксембург (Tali с песней Fighter).

Финал конкурса состоится 11 мая.

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