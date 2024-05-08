Євробачення-2024: Україна вийшла у фінал

11 травня alyona alyona та Jerry Heil змагатимуться за перемогу у фіналі Євробачення-2024

Фото: ЕРА

У вівторок, 7 травня, у шведському місті Мальме відбувся перший півфінал Євробачення-2024. За його результатами Україна виходить у фінал конкурсу.

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До гранд-фіналу конкурсу пройшли:

→ Сербія (TEYA DORA з піснею Ramonda);

→ Португалія (iolanda з піснею Grito);

→ Словенія (Raiven з піснею Veronika);

→ Україна (alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria);

→ Литва (Silvester Belt з піснею Luktelk);

→ Фінляндія (Windows95man з піснею No Rules!);

→ Кіпр (Silia Kapsis з піснею Liar);

→ Хорватія (Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim);

→ Ірландія (Bambie Thug з піснею Doomsday Blue);

→ Люксембург (Tali з піснею Fighter).

Фінал конкурсу відбудеться 11 травня.