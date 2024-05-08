Євробачення-2024: Україна вийшла у фінал
У вівторок, 7 травня, у шведському місті Мальме відбувся перший півфінал Євробачення-2024. За його результатами Україна виходить у фінал конкурсу.
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До гранд-фіналу конкурсу пройшли:
→ Сербія (TEYA DORA з піснею Ramonda);
→ Португалія (iolanda з піснею Grito);
→ Словенія (Raiven з піснею Veronika);
→ Україна (alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria);
→ Литва (Silvester Belt з піснею Luktelk);
→ Фінляндія (Windows95man з піснею No Rules!);
→ Кіпр (Silia Kapsis з піснею Liar);
→ Хорватія (Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim);
→ Ірландія (Bambie Thug з піснею Doomsday Blue);
→ Люксембург (Tali з піснею Fighter).
Фінал конкурсу відбудеться 11 травня.
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