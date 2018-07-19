Броневик Козак оснастили новым ракетно-пулеметным модулем: видео

Максимальная дальность пуска ракет ПТРК Барьер - 5 км, их бронепробиваемость за динамической защитой - до 80 см

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На Гончаровском полигоне в Черниговской области прошла демонстрация нового боевого модуля с противотанковым ракетным комплексом Барьер, установленного на бронеавтомобиле Козак-2М. Об этом сообщил, выложив у себя в Facebook соответствующее видео, редактор журнала Defence Express Сергей Згурец.

Модуль может оснащаться различными типами пулеметов, но главная его ударная сила - это украинский ПТРК Барьер с четырьмя ракетами Р-2С с лазерно-полуавтоматической системой наведения. ПТРК может использовать ракеты с осколочно-фугасной, а также с термобарической боевой частью.

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Масса всего модуля - до 400 кг, он оснащен двигателями, которые обеспечивают скорость переброски оси прицеливания до 30° в секунду. Перезарядка осуществляется через люки на крыше машины.

На полигоне были произведены выстрелы на расстояние 1,8 км по движущейся мишени, а также ночью - с 3 км по бронированной цели с использованием тепловизора.

Фото: defence-ua.com

За тестами наблюдала зарубежная военная делегация, испытания признали успешными.

Это трехсторонний проект в составе турецкой компании Aselsan, КБ Луч и НПО Практика.