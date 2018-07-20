Искусственный интеллект будет лечить от рака ветеранов армии США

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ИИ Watson совместно с медиками будет определять вид рака и подбирать лучшее лечение для пациентов

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Корпорация IBM привлечет "искусственный интеллект" Watson к лечению рака. Программный комплекс будет использовать свои алгоритмы для определения диагноза и подбора лучших способов лечения ветеранов армии США, сообщает TechCrunch.

IBM стала официальным партнером в этой сфере с Департаментом по делам ветеранов США. Медики надеются начать сотрудничество с разработчиками ИИ с 2019 года.

Врачи департамента и разработчики Watson будут анализировать образцы опухоли пациентов и искать мутации в "геноме" рака. На обработку больших объемов информации человек тратит намного больше времени, чем ИИ. В течении двух лет Watson "обучался" в отделениях свыше 20 онкоинститутов и "показал отличные результаты". Он может быстро обрабатывать информацию и предлагать решения, соответствующие выводам лучших профессионалов.

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"Это невероятно сложно: оставаться в курсе широты и глубины медицинской литературы и связывать знания с соответствующими мутациями для персонализированных онкологических методов. Искусственный интеллект может сыграть важную роль в масштабировании точной онкологии", - отметил главный санитарный врач IBM Watson Health доктор Кью Ри.

Ученые надеются, что Watson поможет лучше ориентироваться в конкретных лекарствах и назначать пациентам соответствующие их типу заболевания методы лечения в рекордно короткое время.

40% пациентов искусственного интеллекта будут сельскими жителями, так как им гораздо сложнее получить качественную и своевременную медицинскую помощь.

Ранее ученые научились диагностировать рак кожи на ранней стадии. Определять меланому планируют с помощью анализа крови.