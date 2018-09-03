Как выйти на работу после отпуска и не уволиться - советы Супрун

После сезона отпусков сложно возвращаться к рабочему ритму. И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как сделать этот процесс максимально комфортным и не уволиться. Об этом со ссылкой на психолог-психотерапевта Дениса Лавриненко министр сообщила в своем Facebook.
По ее словам, так называемый "послеотпускной синдром" делает людей раздражительным, у кого подавляется настроение, может повыситься температура, обостриться хронические болезни и появиться сонливость, которая является лишь временным сбоем - "попыткой бессознательно продлить себе отдых".
"Согласно исследованиям более 75% всех заявлений об увольнении пишется именно после отпуска, при этом более 35% работников увольняются в первую неделю после возвращения с отдыха", - отмечает Супрун.
Министр советует, как вернуться к работе или учебе после отпусков:
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