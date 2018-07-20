Найден безвредный способ за 4 ч отбелить зубы, и это не реклама

Фото: gsodentist.com

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В отличие от средств на основе перекиси водорода, вариант обработки зубной эмали с диоксидом титана в синем свете не разрушает ее

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В Китае химики разработали новый способ отбеливания зубов с использованием наночастиц диоксида титана, покрытых слоем полидофамина. Об этом со ссылкой на исследование в ACS Biomaterials Science and Engineering пишет сайт N+1.

Авторы идеи из Наньчанского университета утверждают, что при облучении синим светом в течение четырех часов частицы возвращают зубам белый цвет, при этом, в отличие от препаратов на основе перекиси водорода, этот вариант обработки не разрушает эмаль.

Зуб слева подвергался обработке оксидом титана в полидофаминовой оболочке в течение 0, 0,5, 1, 2, 3 и 4 часов; зуб справа не подвергался никакой обработке:

Чтобы снизить вероятность вредного воздействия на зубы, частицы размером около 40 нанометров были покрыты слоем полидофамина, и для отбеливания их наносили на эмаль, после чего ее облучали синим светом.

В результате фотокалитических процессов запускались реакции разложения красящих веществ: зуб постепенно возвращал себе изначальный белый цвет.

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Кроме того, наночастицы оксида титана обладают антибактериальным действием.