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24.05.2018, 11:32

Ученые пугают: Шашлык - источник проникающих в кожу канцерогенов

Ученые пугают: Шашлык - источник проникающих в кожу канцерогенов - Фото
Фото: pixabay

Ученые выяснили, что значительная часть летучих канцерогенных соединений, возникающих при жарке мяса на углях, поступает в организм через кожу

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Китайские исследователи изучили, как дым от жарки мяса на открытом огне воздействует на организм человека. Выяснилось, что основной удар вредных продуктов горения приходится не на дыхательные пути, как ожидалось, а на кожу, сообщает NakedScience.

Большой опасности для здоровья эти вещества не представляют, но они могут стать дополнительным фактором риска для тех, кто часто готовит мясо таким образом.

При жарке барбекю или шашлыка выделяются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) — соединения, образующиеся при горении органического сырья. Многие ПАУ повышают риск развития онкологических заболеваний у тех, кто часто подвергается их воздействию, например у пожарных.

В новом исследовании приняли участие 20 мужчин в возрасте от 22 до 25 лет. Добровольцы вместе готовили мясо на огне. Они были разделены на три группы: одной группе разрешили есть мясо, вторая группа находилась у огня без каких-либо средств защиты от дыма, а люди из третьей группы носили респираторы со сжатым воздухом, так что воздействию дыма подверглась только их кожа.

До и после после эксперимента мужчины сдавали анализы. Ученые проанализировали их, и оказалось, что наибольшее количество ПАУ получили те, кто ел жареное мясо. Однако вторым по степени опасности источником канцерогенов оказалось воздействие на кожу, а не вдыхание дыма.

Снизить эффект вредных веществ помогает одежда с длинными рукавами, однако ученые выяснили: когда ткань пропитывается дымом, кожа получает больше канцерогенов. Чтобы снизить риск для здоровья, ученые рекомендуют менять одежду сразу же после готовки.

30 марта 2018 года в американском штате Калифорния сети кофеен обязали помещать на своей продукции предупреждение об угрозе возникновения рака.

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Теги: шашлык, здоровье, канцероген, проникают в кожу
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