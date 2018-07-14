Сметана не поможет: Ульяна Супрун развеяла миф о солнечных ожогах

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Солнечные и другие ожоги, несмотря на народные советы, нельзя мазать сметаной и любым жирным средством

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При солнечном ожоге сметана, олия, зубная паста или даже мази и пенки на жирной основе - очень плохая первая помощь. Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Министр подчеркнула, что есть степени ожогов при которых нужны не домашние меры, а надо быстро обращаться в больницу.

В любом случае надо перейти в прохладное место, охладить обожженные участки водой или льдом. Если обожжены большие участки тела, можно принять обезболивающие.

Если есть симптомы общего перегрева, то на большие сосуды - шея, паховые складки - нужно положить холодный компресс. И после этого пораженные участки кожи можно обработать водорастворимыми препаратами - тримистин, пантестин или мирамистин.

Все жирные крема или пены создают на коже пленку и она нарушает теплообмен. Это только ухудшает состояние.

Категорически запрещено обрабатывать обожженную кожу маслами, мазями на жирной основе первые двое-трое суток, а также любым жиром, яичным желтком, мочой, спиртовыми растворами или зубной пастой.

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