Супрун дала советы, как не отравиться грибами

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При наличии симптомов отравления необходимо немедленно обратиться к врачу

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Исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун дала рекомендации, как защититься от употребления ядовитых грибов и что делать в случае отравления. Об этом она написала в Facebook.

Минздрав рекомендует не покупать грибы на стихийных рынках и есть только выращенные искусственно, коорые продаются в торговой сети.

"Если все же пошли по грибы - внимательно осматривайте их: обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки. Собирайте только хорошо знакомые вам грибы. По малейшего сомнения сразу выбросьте гриб, не оставляя его наряду с другими", - советует Супрун.

Кроме того, опасно собирать грибы вблизи трасс, предприятий или загрязненных территорий, поскольку грибы являются известным адсорбирующим средством и впитывают в себя ядовитые вещества, в том числе - тяжелые металлы.

Кроме того, нельзя дома пробовать еще сырые грибы, готовить их нужно в течение первых суток после сбора.

Супрун говорит, что варить их нужно не менее трех раз - каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут.

И.о. министра отмечает, что хранить блюда из грибов необходимо в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

Основными признаками отравления грибами являются: тошнота, рвота, резкая боль в животе, диарея, повышение температуры тела, снижение пульса, одышка, судороги, отток крови от конечностей (холодные руки и ноги), появление галлюцинаций и бреда. При наличии таких симптомов необходимо обратиться к врачу.

24 июля сообщалось, что за прошлые выходные в Киеве были госпитализированы и попали в токсикологическую реанимацию с острым отравлением грибами уже шесть человек.