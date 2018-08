Ученые намерены предотвращать заражение ВИЧ с помощью риса

iStock-857617050 Фото: iStock/Global Images Ukraine

Антитела и белки в экстракте модифицированного риса помогут в профилактике заражения вирусом иммунодефицита

Ученые Испании, Великобритании и США создали генетически модифицированный рис, способствующий профилактике заражения ВИЧ. Исследование опубликовали в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты разработали особую комбинацию белков и антител, способных нейтрализовать белки вируса иммунодефицита, и встроили их в геном риса. Этот сорт способен накапливать в зернах белки, нейтрализующие ВИЧ. Антитела 2G12 и два вида белков связываются непосредственно с вирусными частицами и не позволяют им взаимодействовать с клетками человека.

Ученые провели ряд экспериментов с экстрактом модифицированного риса и выяснили, что он способен эффективно нейтрализовать разные штаммы ВИЧ, блокируя белок gp120, способствующий проникновению вируса в лимфоциты.

Специалисты проверят эффективность рисового экстракта на животных. Ученые считают, что рис в качестве препарата для профилактики заражения вирусом можно выращивать в регионах с высоким риском распространения ВИЧ.

Ранее британские эксперты предупредили о мировой угрозе восстановления активности заболевания ВИЧ. Уменьшение финансирования этого направления в последние годы ставит под угрозу усилия по борьбе с болезнью. В мире 37 млн ​​человек живет с ВИЧ/СПИД, ежегодно регистрируют 1,8 млн новых случаев заболевания. В последние годы фиксировали снижение уровня заболеваемости. Однако эксперты считают, что падение этих показателей происходит очень медленно.