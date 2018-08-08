Ученые рассказали, как использовать стресс в своих интересах

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Стресс помогает людям лучше воспринимать важную для них информацию в опасных и ответственных жизненных ситуациях

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Ученые из Лондонского университетского колледжа провели исследование, из результатов которого стало ясно, что в стрессовой ситуации человек лучше усваивает негативную информацию, чем когда он находится в состоянии покоя. Об этом сообщает Journal of Neuroscience.

В эксперименте участвовали 35 человек. Их поделили на две группы, одной из которых предлагалось решить шесть математических задач за полминуты, после чего выступить с докладом на ранее неизвестную тему. Вторая группа выполняла несложные письменные упражнения.

После этого подопытных попросили вспомнить сложные ситуации из своей жизни и дать им оценку.

Исследователи пришли к выводу, что стресс воздействует на критическое мышление − спокойные люди лучше усваивают положительную информацию, в то время как те, кто находится под воздействием стресса, усваивают негативные сведения, которые игнорируют в хорошем расположении духа.

На втором этапе эксперимента с участием 28 пожарных в Колорадо ученые подтвердили свои выводы.

Авторы статьи указывают на то, что стрессовая ситуация исправляет оптимистическое когнитивное искажение, из-за которого люди переоценивают свои успехи относительно других людей и недооценивают риски.

Таким образом, стресс может помогать людям лучше воспринимать важную для них информацию в опасной или ответственной ситуации.

Ранее ученые рассказали, что необузданный стресс может вызывать оцепенение, однако, контролируемый - наоборот.

19 июня сообщалось, что ученые из университета Лома-Линда в Калифорнии (США) выяснили, что продукты с высоким содержанием насыщенных жиров снижают способность организма бороться со стрессом.