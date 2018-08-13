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13.08.2018, 10:18

Ученые рассказали, какое домашнее животное поможет жить дольше

Ученые рассказали, какое домашнее животное поможет жить дольше - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ученые-кардиологи утверждают, что наличие домашних животных положительно действует на здоровье человека, но лучше всего это получается у кошек

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Исследование ученых из Эдинбурга показало, что люди, которые держат дома кошек, на 18-20% реже страдают от инфарктов и инсультов, чем люди, избегающие домашних животных. Об этом сообщает портал Ukrhealth

Согласно сообщению, в исследовании участвовали более 10 000 человек в возрасте от 40 до 85 лет. Ученые уверяют, что наличие домашних животных положительно действует на здоровье человека, но лучше всего это получается у кошек. 

"Кошки продлевают жизнь. Среди жителей Великобритании, которые дожили до 85 лет более 70% всегда держали дома этих животных", - говорят ученые. 

Врач-кардиолог Тамара Огиева объяснила, что поглаживание кошек способствует снижению артериального давления и психологического напряжения за счет эффекта снятия статического электричества. А это в свою очередь расслабляет сосуды и защищает от возникновения спазмов. 

Также сказано, что кошачье мурлыканье, представляющий собой звуковые колебания частотой от 20 до 50 Герц, влияет на центр удовольствия в головном мозге, стимулируя производство серотонина - так называемого гормона радости. Таким образом мурлыканье стимулирует вегетативную нервную систему, поддерживает сосудистый тонус и снимает стресс. Еще при звуках такой частоты ускоряется лечение переломов костей и восстановление поврежденной мышечной ткани, нормализуется сердечный ритм.

Смотрите также: Мурлыкают и лечат: сегодня всемирный день кошек - фоторепортаж

В сентябре прошлого года в Париже вызванные соседями полицейские обнаружили в однокомнатной квартире площадью 25 кв. м, в которой жила 60-летняя женщина, 130 кошек.

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Теги: наука, ученые, инфаркт, артериальное давление, домашние животные, коты, кошки, эдинбург
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