Ученые рассказали, какое домашнее животное поможет жить дольше

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Исследование ученых из Эдинбурга показало, что люди, которые держат дома кошек, на 18-20% реже страдают от инфарктов и инсультов, чем люди, избегающие домашних животных. Об этом сообщает портал Ukrhealth.

Согласно сообщению, в исследовании участвовали более 10 000 человек в возрасте от 40 до 85 лет. Ученые уверяют, что наличие домашних животных положительно действует на здоровье человека, но лучше всего это получается у кошек.