Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Малярию диагностировали у гражданина Нигерии

Реклама

Реклама

В Харькове зафиксировали случай заболевания малярией у гражданина Нигерии, который приехал в Украину по личным делам. Об этом сообщает Харьковский лабораторный центр Министерства здравоохранения.

Мужчина обратился за помощью через четыре дня после того, как у него появились симптомы. Его госпитализировали и подтвердили диагноз.

По месту его проживания приняли противоэпидемиологические меры.

В марте малярию диагностировали у гражданина Украины - он посещал по работе страны Африки: Демократическую Республику Конго и Республику Уганду.

Это уже шестой случай малярии с начала года в Харьковской области. При этом два случая зафиксированы у тех, кто был на Африканском континенте.

Малярия передается малярийными комарами. Вакцины для ее профилактики не существует.