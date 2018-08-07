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07.08.2018, 17:12

В Харькове зафиксировали случай заболевания малярией

В Харькове зафиксировали случай заболевания малярией - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Малярию диагностировали у гражданина Нигерии

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В Харькове зафиксировали случай заболевания малярией у гражданина Нигерии, который приехал в Украину по личным делам. Об этом сообщает Харьковский лабораторный центр Министерства здравоохранения. 

Мужчина обратился за помощью через четыре дня после того, как у него появились симптомы. Его госпитализировали и подтвердили диагноз. 

По месту его проживания приняли противоэпидемиологические меры. 

В марте малярию диагностировали у гражданина Украины - он посещал по работе страны Африки: Демократическую Республику Конго и Республику Уганду.

Это уже шестой случай малярии с начала года в Харьковской области. При этом два случая зафиксированы у тех, кто был на Африканском континенте. 

Малярия передается малярийными комарами. Вакцины для ее профилактики не существует. 

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Теги: Харьков, диагноз, малярия
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