В Харькове зафиксировали случай заболевания малярией у гражданина Нигерии, который приехал в Украину по личным делам. Об этом сообщает Харьковский лабораторный центр Министерства здравоохранения.
Мужчина обратился за помощью через четыре дня после того, как у него появились симптомы. Его госпитализировали и подтвердили диагноз.
По месту его проживания приняли противоэпидемиологические меры.
В марте малярию диагностировали у гражданина Украины - он посещал по работе страны Африки: Демократическую Республику Конго и Республику Уганду.
Это уже шестой случай малярии с начала года в Харьковской области. При этом два случая зафиксированы у тех, кто был на Африканском континенте.
Малярия передается малярийными комарами. Вакцины для ее профилактики не существует.