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26.07.2018, 09:33

Ваш крем не сработает: ученые рассказали, как беречься от солнца

Ваш крем не сработает: ученые рассказали, как беречься от солнца - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ученые из Королевского колледжа Лондона дали советы, какой солнцезащитный крем выбирать и как правильно его использовать

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Ученые из Королевского колледжа Лондона рассказали, что люди получают менее половины ожидаемой пользы от солнцезащитных кремов из-за неправильного нанесения. Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что теоретически, использование солнцезащитного фактора (SPF) 15 может быть достаточно для защиты от вредного воздействия ультрафиолетового излучения. Однако на практике людям нужны средства с показателем SPF от 30 до 50.

Главный исследователь Энтони Янг заявил, лосьон с фактором 50 в лучшем случае дает лишь 40% защиты.

После проведения эксперимента, ученые вывели общие правила нанесения кремя для защиты от солнца:

Фото: iStock/Global Images Ukraine

1. Крем следует наносить достаточно толстым слоем -минимум шесть полных чайных ложек (36 г) средства, чтобы помазать тело взрослого человека (рейтинг SPF базируется на предположении, что количество в два мг покрывает один квадратный сантиметр кожи).

Более половины чайной ложки идет на:

  • каждую руку,
  • лицо, шею и уши.

Более целой чайной ложки идет на:

  • каждую ногу;
  • грудную клетку и живот,
  • спину.

2. Солнцезащитный крем нужно наносить повторно.

  • Наносить крем за 15-30 минут перед выходом на солнце, чтобы успел высохнуть.
  • Нанесить крем снова вскоре после выхода на улицу, чтобы обработать места, которые, возможно были пропущены.
  • Наносить крем каждые два часа и сразу после каждого купания или если средство стерлось.

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Отмечается, что существуют водостойкие кремы, но до 85% средства можно стереть полотенцем.

Также сказано, что отражение солнечных лучей может увеличить уровень радиации: снег увеличивает уровень солнечной радиации до 85%, песок - до 17% и вода - до 5%.

Наиболее уязвимые к вредному воздействию солнца люди со светлой кожей, обладатели большого количества родинок или веснушек, а также рыжие, светловолосые люди со светлыми глазами.

Но все же дерматологи советуют не использовать солнцезащитные кремы, если можно укрыться в тени или надежно защититься одеждой.

16 июля и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что чрезмерное пребывание на солнце является одним из факторов риска развития рака кожи. Об этом у себя в Facebook заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Теги: ультрафиолетовое излучение, солнце, загар, солнцезащитный крем
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