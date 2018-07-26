Ваш крем не сработает: ученые рассказали, как беречься от солнца

Ученые из Королевского колледжа Лондона рассказали, что люди получают менее половины ожидаемой пользы от солнцезащитных кремов из-за неправильного нанесения. Об этом сообщает Би-би-си.
Отмечается, что теоретически, использование солнцезащитного фактора (SPF) 15 может быть достаточно для защиты от вредного воздействия ультрафиолетового излучения. Однако на практике людям нужны средства с показателем SPF от 30 до 50.
Главный исследователь Энтони Янг заявил, лосьон с фактором 50 в лучшем случае дает лишь 40% защиты.
После проведения эксперимента, ученые вывели общие правила нанесения кремя для защиты от солнца:
Фото: iStock/Global Images Ukraine
1. Крем следует наносить достаточно толстым слоем -минимум шесть полных чайных ложек (36 г) средства, чтобы помазать тело взрослого человека (рейтинг SPF базируется на предположении, что количество в два мг покрывает один квадратный сантиметр кожи).
Более половины чайной ложки идет на:
Более целой чайной ложки идет на:
2. Солнцезащитный крем нужно наносить повторно.
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Отмечается, что существуют водостойкие кремы, но до 85% средства можно стереть полотенцем.
Также сказано, что отражение солнечных лучей может увеличить уровень радиации: снег увеличивает уровень солнечной радиации до 85%, песок - до 17% и вода - до 5%.
Наиболее уязвимые к вредному воздействию солнца люди со светлой кожей, обладатели большого количества родинок или веснушек, а также рыжие, светловолосые люди со светлыми глазами.
Но все же дерматологи советуют не использовать солнцезащитные кремы, если можно укрыться в тени или надежно защититься одеждой.
16 июля и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что чрезмерное пребывание на солнце является одним из факторов риска развития рака кожи. Об этом у себя в Facebook заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.