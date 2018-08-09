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09.08.2018, 15:48

Аброськин: Убийство бойца АТО Олешко - заказное

Аброськин: Убийство бойца АТО Олешко - заказное - Фото
олешко

Следы ведут за пределы Бердянска и Запорожской области, сказал замглавы Нацполиции

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Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин назвал убийство бывшего бойца АТО Виталия "Сармата" Олешко заказным. Об этом он заявил сегодня, 9 августа, во время оперативного совещания в Бердянске, сообщает пресс-служба Нацполиции.

«У нас есть все основания считать, что это - заказное убийство. Следы ведут за пределы Бердянска и Запорожской области. Сейчас мы устанавливаем всех участников: от исполнителей и пособников до заказчиков. Есть определенные наработки. Уверен, что в ближайшее время будут задержаны все причастные к совершению убийства», - сказал Аброськин.

В полиции сообщили, что было принято решение об изменении подследственности дела. Так, со вчерашнего дня расследованием занимаются следователи Запорожской области.

31 июля 2018 года неизвестный дважды выстрелил в бойца АТО с позывным "Сармат", участника боев за Иловайск Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия. Полиция задержала группу подозреваемых 31 июля. Автомобиль, в котором находилось четверо мужчин, был перехвачен близ села Приморское Запорожской области. Еще одного мужчину задержали в Бердянске. 

Согласно ходатайству прокуратуры о мере пресечения, следствие подозревает, что Олешко убили "на почве личных неприязненных отношений в связи с имеющимися противоречиями в предпринимательской деятельности".

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Теги: убийство, Вячеслав Аброськин, заказ, виталий олешко, сармат
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