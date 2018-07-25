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25.07.2018, 11:29

Авария на Укрзалізниці: кто виноват в травмировании 26 пассажиров

Авария на Укрзалізниці: кто виноват в травмировании 26 пассажиров - Фото
Фото: LIGA.net

На Укрзалізниці есть существенные проблемы с производственной дисциплиной, отметил эксперт по вопросам транспорта Александр Кава

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В результате аварии на железнодорожной станции Пологи в Запорожской области пострадавших пассажиров, ребенка и его мать, уже выписали из больницы. Об этом сообщила пресс-секретарь Приднепровской железной дороги Ирина Козлова, передает Радио НВ.

По ее словам, остальные 24 пассажира получили незначительные травмы, ссадины или ожоги из-за разлива горячих напитков - медицинские работники оказали помощь на месте, и пассажиры продолжили поездку по маршруту.

"На Укрзалізниці есть существенные проблемы с производственной дисциплиной", - отметил эксперт по вопросам транспорта Александр Кава.

По его словам, таких инцидентов давно не было на предприятии. Он считает, что из-за низких зарплат наблюдается отток кадров за границу.

"Это либо некорректные действия со стороны машиниста, или техническая проблема - тепловоз плохо ремонтировался. Зарплата стала низкая, специалисты выезжают за границу и там получают в пять раз больше", - отметил специалист.

24 июля 2018 года на станции Пологи в Запорожской области пострадали 26 пассажиров поезда №227 Киев-Бердянск, двоих госпитализировали. В пресс-службе Укрзалізниці сообщили, что инцидент случился при подведении локомотива к пассажирскому поезду.

Машинист превысил скорость во время соединения локомотива с поездом - из-за резкого столкновения люди получили ожоги, ссадины и ушибы.

 

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Теги: Александр Кава, укрзалізниця, авария, поезд, Ирина Козлова
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