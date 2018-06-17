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17.06.2018, 14:50

Автобус Нацгвардии попал в ДТП в Луцке

Автобус Нацгвардии попал в ДТП в Луцке - Фото
Фото: Волынь24

В Луцке столкнулись внедорожник и автобус Нацгвардии: пассажиры и водитель автобуса не пострадали, водитель госпитализирован

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В Луцке сегодня, 17 июня, на улице Набережной столкнулись внедорожник и автобус Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает издание Волынь 24.

Водитель Volvo, 1964 года рождения, двигался от кольца в сторону улицы Ковельской. По предварительной информации, ему стало плохо за рулем, он выехал на встречную полосу, где двигался автобус, который протаранил внедорожник.

Видимых серьезных травм водитель автомобиля не получил, возможено, лишь ушиб грудной клетки. Мужчину забрали в больницу.

"Автобус принадлежит Нацгвардии. Водитель и пассажиры не пострадали. От удара вдребезги разбита правая часть Volvo. У автобуса разбито правое переднее крыло. На месте работают полиция и пожарные", - пишет издание.

Ранее сегодня в Киеве на улице Гринченко, возле ТРЦ Ocean Plaza, пассажирский поезд сбил насмерть двух людей. 

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Теги: дтп, Луцк, нацгвардия, происшествие
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