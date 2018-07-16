Броневик пограничников попал под пули боевиков в Донбассе: фото

Сегодня около 06:00 во время доставки смены пограничных нард на нулевом блокпосту в направлении контрольно-пропускного пункта Майорск со стороны временно оккупированной территории боевики начали обстрел из стрелкового оружия. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян у себя в Facebook.
В результате одна из пуль 7,62 мм попала в лобовое стекло автомобиля.
"Однако стекло выдержало, пограничники не пострадали. "Кугуар" снова спас жизнь пограничников", - отметил Слободян.
По его словам, всего за время российской агрессии против Украины бронированные Кугуары спасли жизнь не менее 15 пограничникам.
4 мая 2018 года боевики обстреляли жилые дома Майорска Донецкой области.