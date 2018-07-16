Броневик пограничников попал под пули боевиков в Донбассе: фото

Фото: dpsu.gov.ua

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Пострадавших нет, отметил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян

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Сегодня около 06:00 во время доставки смены пограничных нард на нулевом блокпосту в направлении контрольно-пропускного пункта Майорск со стороны временно оккупированной территории боевики начали обстрел из стрелкового оружия. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян у себя в Facebook.

В результате одна из пуль 7,62 мм попала в лобовое стекло автомобиля.

"Однако стекло выдержало, пограничники не пострадали. "Кугуар" снова спас жизнь пограничников", - отметил Слободян.

По его словам, всего за время российской агрессии против Украины бронированные Кугуары спасли жизнь не менее 15 пограничникам.

4 мая 2018 года боевики обстреляли жилые дома Майорска Донецкой области.