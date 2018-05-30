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30.05.2018, 17:31

Бабченко извинился за беспокойство, которое причинил близким

Бабченко извинился за беспокойство, которое причинил близким - Фото
Василий Грицак и Аркадий Бабченко (скриншот из видеозаписи)

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко сообщил, что украинские спецслужбы ввели его в курс дела около месяца назад

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Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко извинился за то беспокойство, которое причинил друзьям и коллегам. Свои извинения он принес на пресс-конференции вечером 30 мая, передает корреспондент LIGA.net.

"По-другому просто было нельзя", - сказал он.

Он также сообщил, что украинские спецслужбы ввели его в курс дела около месяца назад.

"Половина дела сделана. Я свою работу выполнил. Я пока еще живой. Не дождутся", - сказал журналист.

Ранее стало известно, что Аркадий Бабченко оказался жив. Его "убийство" - это была спецоперация  украинских спецслужб.

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Теги: василий грицак, сбу, аркадий бабченко
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