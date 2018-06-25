Боевики 2 месяца пытали киевлянина, пытаясь его завербовать - СБУ

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Боевики жестоко избивали заключенного, пытали электротоком, вводили инъекции с неизвестным веществом, рассказали в СБУ

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Боевики ДНР взяли в заложники жителя Киева и на протяжении двух месяцев пытали его с целью склонить к сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, в конце марта 2018 года боевики ДНР задержали жителя Киева на КПВВ «Станица Луганская» при попытке попасть на временно оккупированную территорию по личным делам.

Боевики обвинили мужчину в подрыве памятника в центре Луганска и в связях с «украинской ДРГ».

"Для получения необходимых «признаний» террористы жестоко избивали заключенного, пытали электротоком, вводили инъекции с неизвестным веществом, подвергли «проверке» на полиграфе", - сказано в сообщении.

Через два месяца пыток боевики заставили украинца написать расписку о готовности сотрудничать с представителями террористической организации и отвезли к линии разграничения, сообщили в СБУ.

Мужчина добровольно обратился в СБУ, дал показания, а также заверил правоохранителей в отсутствии намерений выполнять преступные указания боевиков.

Сегодня боец бывшего добровольческого батальона Донбасс Дмитрий Кулиш рассказал, что троим украинским бойцам, которых россияне взяли в плен под Иловайском, отрезали головы, еще одному вырезали сердце.