Боевики из минометов обстреляли Крымское: ранен военный

Фото: LIGA.net

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Террористы 20 раз нарушали режим прекращения огня, из них шесть раз с применением минометов

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За минувшие сутки один украинский военный в Крымском получил ранение, потерь среди ВСУ нет. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

Террористы 20 раз нарушали режим прекращения огня, из них шесть раз с применением минометов.

"Отмечается активизация пророссийских наемников вечером и в темное время суток. На луганском направлении, около 19:00 и в 00:00 оккупанты открыли огонь из минометов по украинским позициям в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское", - отметили в пресс-центре.

Запрещенное минскими договоренностями оружие террористы применили на донецком направлении, в районах населенных пунктов Пески и Старогнатовка, что под Волновахой.

На мариупольском направлении проходили боевые действия с применением стрелкового оружия в районах населенных пунктов Пищевик, Гнутово, Водяное, Широкино.

По данным разведки, за минувшие сутки пять боевиков получили ранения.

16 июня 2018 года террористы пытались продвинуться вперед в районе Золотого, однако украинские военные открыли ответный огонь и остановили боевиков.