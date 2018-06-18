Боевики из минометов обстреляли Крымское: ранен военный

За минувшие сутки один украинский военный в Крымском получил ранение, потерь среди ВСУ нет. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.
Террористы 20 раз нарушали режим прекращения огня, из них шесть раз с применением минометов.
"Отмечается активизация пророссийских наемников вечером и в темное время суток. На луганском направлении, около 19:00 и в 00:00 оккупанты открыли огонь из минометов по украинским позициям в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское", - отметили в пресс-центре.
Запрещенное минскими договоренностями оружие террористы применили на донецком направлении, в районах населенных пунктов Пески и Старогнатовка, что под Волновахой.
На мариупольском направлении проходили боевые действия с применением стрелкового оружия в районах населенных пунктов Пищевик, Гнутово, Водяное, Широкино.
По данным разведки, за минувшие сутки пять боевиков получили ранения.
16 июня 2018 года террористы пытались продвинуться вперед в районе Золотого, однако украинские военные открыли ответный огонь и остановили боевиков.