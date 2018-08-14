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14.08.2018, 14:02

Боевики изменили график военных учений в Донбассе - ГУР

Боевики изменили график военных учений в Донбассе - ГУР - Фото
Фото: скриншот видео

По данным украинской разведки, военные учения террористы проводят ночью во временно оккупированном Донбассе

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Пророссийские наемники увеличили количество учений по выдвижению подразделений на линию разграничения с последующим их выходом в определенные районы сосредоточения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"В ночное время проводились тренировки артиллерийских и танковых подразделений 11-го отдельного мотострелкового полка 1 АК и 4-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК", - отмечается в сообщении.

По данным украинской разведки, отрабатывались вопросы огневого поражения позиций подразделений объединенных сил. Проводилось также обучение медицинского персонала по вопросам одновременного принятия большого количества раненых.

31 июля 2018 года ОБСЕ сообщала, что во время учений террористы разрушили жилые дома и несколько построек в Малой Юрьевке, что в 34 километрах от временно оккупированного Луганска.

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Теги: боевики, Донбасс, война в донбассе, учения, гур
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