Боевики пытась вытеснить силы ООС в Крымском: ранены трое военных

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Террористы вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов, но им не удалось прорваться вперед в Крымском

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В прошлые сутки в Донбассе ранения получили шестеро украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба операции объединенных сил.

Трое служащих были ранены в ходе боев за Крымское - там боевики открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов, пытаясь вытеснить подразделения ООС. Все попытки террористов продвинуться вперед остались безуспешными.

Почти два часа боевики вели огонь из 120-мм минометов по Водяному и Широкино. Здесь был ранен еще один военный.

Еще двое военных получили ранения на других направлениях.

По информации разведки, за сутки были уничтожены трое боевиков и 16 ранены.