Боевику дали 11 лет за участие в боях против сил АТО в Донбассе

Фото: ssu.gov.ua

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Уроженец Николаевской области в 2014 году проходил "службу" в "стрелковом батальоне славянской дивизии" и "республиканской гвардии"

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Бооевик террористической организации ДНР приговорен к 11 годам лишения свободы заочно с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что уроженец Николаевской области в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Там он проходил "службу" в так называемом стрелковом батальоне славянской дивизии и "республиканской гвардии". Злоумышленник с оружием в руках принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Боевика признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК.

Ранее сегодня сообщалось, что за минувшие сутки один украинский военный в Крымском получил ранение, потерь среди ВСУ нет. По данным разведки, за минувшие сутки пять боевиков получили ранения.