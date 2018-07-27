Большая проверка: сколько неисправных автобусов перевозят людей

Фото: Нацполиция

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Правоохранители выявили десять нетрезвых водителей и больше 350 транспортных средств с технической неисправностью

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Во время проверок полицией транспорта пассажирских перевозок было обнаружено больше двух тысяч нарушений. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Всего проверили почти 12 тысяч транспортных средств. Десять водителей были за рулем в состоянии опьянения.

Технически неисправными были 382 автобуса, из них 79 переоборудованы с нарушениями. 139 транспортных средств не прошли обязательный технический контроль, 113 ездят без необходимых документов, а еще 463 перевозили больше пассажиров, чем разрешено.

Составлены административные акты, в том числе 44 протокола.

В июле 2018 года количество летальных исходов в результате ДТП с участием коммерческого транспорта выросло на 20%.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян обещал, что власть усилит контроль за рынком автобусных пассажирских перевозок.