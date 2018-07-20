Дело Аркадия Бабченко: СБУ вызвала на допрос подозреваемого

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

commenthover

Допрос запланирован на 24 июля на 10:00

Реклама

Реклама

Служба безопасности Украины вызвала на допрос подозреваемого в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко Вячеслава Пивоварника. Об этом говорится в объявлении издания Урядовый курьер.

"Пивоварник должен явиться на допрос к следователю ОВД ГСУ СБУ М. Саенко 24 июля в 10:00, в качестве подозреваемого по делу № 22018000000000119 по ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК", - отмечается в сообщении.

1 июня генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в ходе расследования покушения на Бабченко правоохранители получили список из 47 лиц, которых якобы планировали ликвидировать спецслужбы РФ.

Читайте также: Дело Бабченко: Грицак рассказал, как дела у людей из "списка 47"