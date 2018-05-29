Два боевика-танкиста из Мариуполя получили по 10 лет тюрьмы

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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Террористы активно участвовали в боестолкновениях с ВСУ и обстрелах позиций военных в Донбассе, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия

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Двое жителей Мариуполя, воевавших в рядах гибридной армии РФ в Донбассе танкистами, приговорены к 10 годам тюремного заключения. Соответствующий приговор суда первой инстанции подтвердил Апелляционный суд Донецкой области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчины в возрасте 34 и 39 лет в сентябре 2014 года вступили в ряды террористической организации ДНР и некоторое время "несли службу" во временно оккупированном Новоазовске.

После этого один из боевиков уехал в Ростовскую область России, где две недели учился управлять танком Т-72А. По возвращении в ОРДЛО он был назначен командиром танка, тогда как его напарник стал наводчиком.

В октябре 2014-го террористы въехали в оккупированный Донбасс, одновременно переправив туда танки и боеприпасы. Они активно участвовали в боестолкновениях с ВСУ и обстрелах позиций военных, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия, в районе Саханки, Ленинского и Октябрьского. В сентябре 2015-го обоих наемников задержали и арестовали.

Суд признал мужчин виновными в групповом преступлении по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28 УК), участии в незаконных вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 260 УК) и ведении агрессивной войны (ч. 2 ст. 437 УК).

Ранее в мае 2018 года во Львове к 10 годам тюрьмы приговорили участника незаконных вооруженных формирований террористических организаций ДНР и ЛНР.