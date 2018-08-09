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09.08.2018, 17:10

Хуг обнародовал статистику жертв среди гражданских в Донбассе

Хуг обнародовал статистику жертв среди гражданских в Донбассе - Фото
Александр Хуг

С начала 2018 года - 168 погибших и раненых среди мирного населения

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С начала 2018 года в Донбассе 31 гражданский погиб, 137 ранены. Об этом заявил первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг, передает Радио Свобода.

"Каждое нарушение прекращения огня потенциально может привести к гибели или ранению. Вместо нулевого показателя жертв среди гражданского населения, который по договоренности сторон должен стать нормой, количество гражданских жертв продолжает расти. С начала года мы подтвердили, что 31 мирный житель погиб, а 137 получили ранения. В общем - 168 жертв среди гражданского населения", - заявил Хуг.

7 августа специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия постоянно препятствует работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По его мнению, Россия не хочет, чтобы мир видел гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофу в Донбассе, к которой привели ее действия.

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Теги: александр хуг, мирное население, война в донбассе
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