Из одесской колонии сбежали трое заключенных: фото

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В Одесской области ищут троих беглецов, полиция и Нацгвардия подняты по тревоге

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Сегодня около 04:00 из одесской колонии сбежали трое заключенных. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Разыскивают осужденного за воровство Ивана Запорожчана, 1997 года рождения. Еще один беглец Владислав Куспис 1995 года рождения осужден за проникновение в чужое жилье.

Вячеслав Загорняк 1992 года рождения осужден за изнасилование ребенка.

Беглецов разыскивает полиция и Нацгвардия.

Граждан, которые увидят сбежавших или что-то знают об их местонахождении, просят сообщать в ближайшее отделение полиции или по номерам (048) 779 40 61, (048) 779 49 68 или 102.