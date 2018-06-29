Извержение вулкана на Бали: международный аэропорт закрыли

Вулкан Агунг (фото - скриншот видео)

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Отменены более 450 авиарейсов

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Международный аэропорт на индонезийском острове Бали пришлось закрыть в связи с извержением вулкана Агунг. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой н а информацию местных властей.

Отменены более 450 авиарейсов. Ситуация затронула около 75 тыс. пассажиров, в том числе иностранных туристов.

Предполагается, что международный аэропорт будет закрыт до вечера 29 июня.

Кроме того, из-за вулкана также прекращена работа двух небольших местных аэропортов, которые обслуживают только внутренние рейсы.

Вулкан активизировался 28 июня. Высота выбросов пепла достигает 2,5 тыс. метров.

Агунг расположен примерно в 75 км от популярного среди туристов города-курорта Кута.

В 1963 году извержение Агунга стало национальной трагедией - тогда погибли более тысячи человек.

В марте сообщалось, что вулкан Этна сползает в сторону Средиземного моря со скоростью около 14 миллиметров в год.