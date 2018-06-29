Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.06.2018, 12:29

Извержение вулкана на Бали: международный аэропорт закрыли

Извержение вулкана на Бали: международный аэропорт закрыли - Фото
Вулкан Агунг (фото - скриншот видео)

Отменены более 450 авиарейсов

Реклама
Реклама

Международный аэропорт на индонезийском острове Бали пришлось закрыть в связи с извержением вулкана Агунг. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой н а информацию местных властей.

Отменены более 450 авиарейсов. Ситуация затронула около 75 тыс. пассажиров, в том числе иностранных туристов.

Предполагается, что международный аэропорт будет закрыт до вечера 29 июня.

Кроме того, из-за вулкана также прекращена работа двух небольших местных аэропортов, которые обслуживают только внутренние рейсы.

Вулкан активизировался 28 июня. Высота выбросов пепла достигает 2,5 тыс. метров.

Агунг расположен примерно в 75 км от популярного среди туристов города-курорта Кута. 

В 1963 году извержение Агунга стало национальной трагедией - тогда погибли более тысячи человек.

В марте сообщалось, что вулкан Этна сползает в сторону Средиземного моря со скоростью около 14 миллиметров в год. 

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: бали, индонезия, извержение вулкана, Агунг, вулкан Агунг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Пожар на нефтяной скважине в Индонезии: около 20 погибших – видео
Мир Пожар на нефтяной скважине в Индонезии: около 20 погибших – видео
В Индонезии экс-спикера парламента приговорили к 15 годам тюрьмы
Мир В Индонезии экс-спикера парламента приговорили к 15 годам тюрьмы
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 