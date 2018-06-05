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05.06.2018, 14:06

Жебривский - Хугу: Боевики постоянно обстреливают Пивденное

Жебривский - Хугу: Боевики постоянно обстреливают Пивденное - Фото
Фото: facebook.com/zhebrivskyi

Жители поселка живут без света и воды, террористы не дают согласия на прекращение огня, сказал глава Донецкой облгосадминистрации

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Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский встретился с первым заместителем главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александром Хугом. Об этом Жебривский сообщил у себя в Facebook.

По его словам, на встрече обсуждался вопрос безопасности на линии соприкосновения.

Жебривский обратил внимание Хуга на то, что согласно минским договоренностям поселок Пивденное должны контролировать ВСУ.

"Поэтому вытеснив оттуда боевиков, украинская армия не нарушила ранее заключенных договоренностей. Зато боевики постоянно обстреливают поселок, в результате чего там отсутствует электро- и водоснабжение", - сказал Жебривский.

Он добавил, что вчера жителям отвезли генераторы, воду и медикаменты. "Пока обеспечиваем население таким образом, хотя на восстановление электроснабжения нужно всего лишь три часа тишины. Но согласия на прекращение огня боевики пока не дают", - отметил Жебривский.

Он обратился к Хугу за помощью в решении этого вопроса. "Просил помощи ОБСЕ и в деле разведения сторон в районе Донецкой фильтровальной станции. Постоянные боевые действия ставят под угрозу водоснабжение Авдеевки, поселков Ясиноватского района и части оккупированной территории, в частности, Донецка", - уточнил Жебривский.

Глава Донецкой облгосадминистрации добавил, что обсуждался вопрос экологической безопасности - затопление шахт на временно оккупированной территории и возможных негативных последствиях.

2 июня бойцы инженерных войск Вооруженных Сил Украины, задействованные в операции объединенных сил в Донбассе, разминировали местность вокруг населенного пункта Пивденное.

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Теги: александр хуг, павел жебривский, Пивденное
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