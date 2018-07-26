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26.07.2018, 13:07

Как после ливня выглядят некоторые траншеи в Донбассе: фото

Как после ливня выглядят некоторые траншеи в Донбассе: фото - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Затопило не только Киев, пишут из зоны боевых действий военнослужащие, и показывают доказательство своих слов

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Вчера, 25 июля, в Киеве прошел сильнейший дождь с ураганными порывами ветра, в результате чего были повалены деревья, оборваны провода, затоплен ряд улиц и подземных переходов. Непогода застала не только столицу - бойцы в Донбассе показали, как выглядят некоторые траншеи без дренажа на передовой.

Соответствующие фото выложила в Facebook военнослужащая ВСУ Виктория Руденко.

"Вся лента в подтопленном переходе в Киеве. Но это все хе*ня, мои дорогие. Посмотрите, как выглядят некоторое окопы на фронте и как по ним передвигаются бойцы", - пишет она.

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Теги: затопление, ВСУ, война в донбассе, окоп, дождь, траншея
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