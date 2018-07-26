Как после ливня выглядят некоторые траншеи в Донбассе: фото

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Затопило не только Киев, пишут из зоны боевых действий военнослужащие, и показывают доказательство своих слов

Реклама

Реклама

Вчера, 25 июля, в Киеве прошел сильнейший дождь с ураганными порывами ветра, в результате чего были повалены деревья, оборваны провода, затоплен ряд улиц и подземных переходов. Непогода застала не только столицу - бойцы в Донбассе показали, как выглядят некоторые траншеи без дренажа на передовой.

Соответствующие фото выложила в Facebook военнослужащая ВСУ Виктория Руденко.

"Вся лента в подтопленном переходе в Киеве. Но это все хе*ня, мои дорогие. Посмотрите, как выглядят некоторое окопы на фронте и как по ним передвигаются бойцы", - пишет она.

Смотрите также: В Киеве в результате непогоды поврежден мост на Телиги