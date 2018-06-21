Кернес о стычках в горсовете: мэрию Харькова хотели захватить

Фото: facebook.com/gennadykernes

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Мэр Харькова подчеркнул, что "вчерашний шабаш мог обернуться человеческими жертвами"

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Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что будет настаивать на том, чтобы полиция переквалифицировала дело о столкновениях в горсовете в статью о попытке захвата государственных зданий. Об этом он сообщил у себя в Facebook, комментируя вчерашние стычки.

По его словам, полиция открыла дело по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство, - ред.)

"Я категорически против. Вчерашний шабаш мог обернуться человеческими жертвами. Мы будем бороться за то, чтоб статья была изменена на "попытку захвата государственных и общественных зданий". Это моя принципиальная позиция. Вчерашний погром мало был похож на хулиганство", - подчеркнул Кернес.

20 июня перед началом сессии в здании мэрии произошел конфликт, во время которого неизвестные бросили дымовую шашку и распылили газ, а под зданием горсовета местные активисты бросили в мусорный бак Андрея Руденко. Количество пострадавших увеличилось до четырех человек среди сотрудников горсовета.