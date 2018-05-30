Князев считает, что убийство Бабченко готовила группа людей

Сергей Князев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Приоритетная версия убийства – профессиональная деятельность журналиста, но другие версии также рассматриваются, сообщил глава Нацполиции

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Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, вероятнее всего, готовили несколько людей. Такое мнение в комментарии журналистам высказал глава Нацполиции Сергей Князев.

"Нажимать на курок пистолета нужно одному человеку. Но готовиться к такому преступлению, я думаю, тут одним человеком не отделаешься", - сказал он.

Также Князев намекнул на почерк профессионального киллера, отметив, что "любителей задерживают на месте преступления". По словам главы Нацполиции, приоритетная версия убийства – профессиональная деятельность Бабченко, но другие версии тоже рассматриваются.

"Если бы все было так легко, мы бы уже рапортовали о задержании человека, причастного к убийству", - отметил Князев.

29 мая 2018 года около 21:00 на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе Киева киллер трижды выстрелил в спину российскому журналисту Аркадию Бабченко, когда тот заходил в свою квартиру. Он умер в карете скорой помощи. Есть видео с места преступления. Полиция рассматривает две версии - профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего. Журналисты просят помочь им в расследовании. Создан фоторобот подозреваемого.

После отбытия из России из-за угроз Бабченко работал в Чехии, а затем перебрался в Украину, где сотрудничал с каналом ATR.